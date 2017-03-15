| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

「說好不內射」 女怒告未婚夫性侵

2017-03-15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕41歲韓姓男子結識42歲陳姓女網友，交往4個月後上床，韓男允諾會體外射精以避孕，結果卻「內射」，儘管下個月就要結婚，陳女仍氣得告韓男強制性交，但桃園地檢署調查，韓男並非強暴、脅迫，也無法排除「不小心而體內射精」，昨偵結予以不起訴處分，一樁婚事就此告吹。

嘿咻翻臉 婚事也吹了

檢方調查，韓男與陳女是在網路上結識，去年情人節首度約會後開始交往，後來陳女搬到韓男位於桃園市的住處同居，也計畫閃電結婚、度蜜月，卻因嘿咻而翻臉，2人鬧上警局時，警方極力勸和，但陳女堅持提告。

陳女指控說，韓男首次見她就開口求婚，去年6月19日下午，韓男在住處對她求歡，但她恐懼會未婚懷孕，爸爸會無法接受而與她斷絕父女關係，因此安撫韓男說：「我們7月就要結婚了，等結婚後再說」，但韓男不斷哀求，保證「射在外面，不會讓妳懷孕」，她勉強同意，豈料翻雲覆雨時，韓男卻射在裡面。

陳女痛訴「那一剎那」很驚訝、快要崩潰，早知他會如此，一定會極力反抗、拒絕，她質疑韓男是用騙的，根本違反她的意願。

檢察官調查時，韓男坦承當天體內射精，但絕未強迫陳女，因2人已論及婚嫁，原定去年7月登記結婚、也計畫要到日本蜜月旅行，當天是合意性交。

難認定耍詐性交 不起訴

檢方認為，2人婚期就在1個月後，韓男可能認為就算陳女懷孕，也無未婚生子的問題，加上無法排除韓男因「過失」導致體內射精，難以認定韓男違反約定、施用詐術性交，故予以不起訴處分。

廣告
  • 兩性

    兩性

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內射 性侵 未婚夫
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：「說好不內射」 女怒告未婚夫性侵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.