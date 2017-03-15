「說好不內射」 女怒告未婚夫性侵

2017-03-15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕41歲韓姓男子結識42歲陳姓女網友，交往4個月後上床，韓男允諾會體外射精以避孕，結果卻「內射」，儘管下個月就要結婚，陳女仍氣得告韓男強制性交，但桃園地檢署調查，韓男並非強暴、脅迫，也無法排除「不小心而體內射精」，昨偵結予以不起訴處分，一樁婚事就此告吹。

嘿咻翻臉 婚事也吹了

檢方調查，韓男與陳女是在網路上結識，去年情人節首度約會後開始交往，後來陳女搬到韓男位於桃園市的住處同居，也計畫閃電結婚、度蜜月，卻因嘿咻而翻臉，2人鬧上警局時，警方極力勸和，但陳女堅持提告。

陳女指控說，韓男首次見她就開口求婚，去年6月19日下午，韓男在住處對她求歡，但她恐懼會未婚懷孕，爸爸會無法接受而與她斷絕父女關係，因此安撫韓男說：「我們7月就要結婚了，等結婚後再說」，但韓男不斷哀求，保證「射在外面，不會讓妳懷孕」，她勉強同意，豈料翻雲覆雨時，韓男卻射在裡面。

陳女痛訴「那一剎那」很驚訝、快要崩潰，早知他會如此，一定會極力反抗、拒絕，她質疑韓男是用騙的，根本違反她的意願。

檢察官調查時，韓男坦承當天體內射精，但絕未強迫陳女，因2人已論及婚嫁，原定去年7月登記結婚、也計畫要到日本蜜月旅行，當天是合意性交。

難認定耍詐性交 不起訴

檢方認為，2人婚期就在1個月後，韓男可能認為就算陳女懷孕，也無未婚生子的問題，加上無法排除韓男因「過失」導致體內射精，難以認定韓男違反約定、施用詐術性交，故予以不起訴處分。