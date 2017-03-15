| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

人妻偷情一次就中 情夫罵「兩光醫生裝的避孕器」

2017-03-15

〔記者王定傳、賴筱桐／新北報導〕男女偷情，以為神不知鬼不覺，做夢也想不到，竟被漏氣的避孕器給洩了底！林姓人妻裝避孕器後，與康姓男子偷情卻懷孕，康男氣得罵︰「兩光醫生裝的避孕器！」林女還回應︰「推算我們第一次就中了！」姦情爆發，新北地院法官判林、康須賠償林女的丈夫20萬元，可上訴。

新北市立聯合醫院婦產科主任董宇紅指出，據統計，裝設避孕器的女性，仍有1%以下的懷孕可能性，建議婦女應定期回診檢查。

情夫要她去墮胎

林女與康男前年3月偷情，不久林女腹痛，到婦產科求診才知懷孕，傳訊告知康男，康男劈頭就問︰「那避孕器是裝假的嗎？」林女回稱︰「嗯，好像沒裝好，聽到時我都快昏倒」，康回訊罵︰「兩光醫生裝的避孕器！」

康男接著勸她墮胎︰「告訴醫生妳老公出國，夫妻有商量好不生了，自己願意簽切結書蓋手印，手術後果自行承擔。」林女回：「明天我去問，問好後告訴你，別擔心。」

夫察覺帶妻看醫生

但林夫已察覺妻子的眼神、舉止怪異，進而發現妻子手機的LINE對話內容，隔天堅持陪妻子看診，醫生當面告知林女懷孕且胎兒已4、5週，但夫妻一段時間沒行房，林夫追問：「小孩是誰的？」林女瞞不住，當場告知醫生︰「小孩不是他（丈夫）的。」夫妻討論後決定墮胎；林夫事後查出小王身分，對2人提告，2人都否認。

老公︰墮胎很傷身

但因林女病歷上記載「小孩不是husband（丈夫）的」，加上醫生出庭作證，且林女曾傳訊向丈夫懺悔，林夫還體貼回應︰「妳知不知道，這樣很傷妳的身體（指墮胎），妳那時為何沒叫他戴套？還是妳以為不會那麼準？」林女回答「根本沒想到會做對不起你的事」等語，法官認定LINE對話足以證明犯行，將康男、林女各判刑3月確定；民事再判決2人賠償20萬元。

廣告
  • 人妻小王對話示意圖

    人妻小王對話示意圖

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人妻 偷情 情夫
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：人妻偷情一次就中 情夫罵「兩光醫生裝的避孕器」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.