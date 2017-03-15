PO高挑妹變矮冬瓜 嬌喊打折想留嫖客

2017-03-15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕移民署桃園專勤隊破獲50歲葉姓男子為首的賣淫集團，葉男吸收中國女子以假結婚、自由行來台賣淫，為了吸引嫖客上門，安排中國女子拍照，但圖片不僅修很大，還合成爆乳身材，嫖客若看到本尊不滿意想打槍，還教育小姐嬌嗔喊價、打折留客。

桃園專勤隊昨逮捕葉男等10名應召站人員及8名中國女子。專勤隊表示，葉男涉嫌在新北市租用多處套房當作CAll客機房，隨時可轉移陣地、躲避查緝，並透過網路、LINE、微信四處發送豔照攬客，還打著「本人照、如假包換」、「優質少女」等口號，強調什麼招式都可以，由馬伕外送到指定地點，性交易價碼從4000元到8000元不等。

但移民官查獲應召女後比對照片，發現女子本尊與照片真的差很大，照片不僅修很大，甚至還有合成照，有的小姐標榜身高160幾公分，但本尊卻不到150公分。