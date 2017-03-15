12星座 誰最易弄假成真

2017-03-15

已婚男子買春，竟愛上賣春女，2人假戲真做成為戀人，這讓人好奇，什麼星座的人是比較可能假戲真做？占星協會會長、星宿老師（林樂卿）提供他的分析：

雙魚座：

雙魚座在一般的人際和情感關係的處理，就時常是曖昧的狀況，對於感情和對象的拿捏容易傻傻分不清楚。 由於本身情感豐富，很難分辨自己心中的用情，並且也比較沒有事先考慮到後果，一旦遇到（這種時候），就會產生混亂，對方如果對他更好些，就更容易心軟，甚至於動了真情，到時候形成很難收拾的後果。

獅子座：

平常看來很有自己的主見，然而遇到這類的事情，有時候還是會栽進去，甚至明知逢場作戲，也會不由自主地陷入其中。究其原因，多半是由於心中莫名的虛榮感作祟，只要對他殷勤、獻媚，使他內心感到滿足，得到充分的尊嚴，就很容易會打動他，從難以抽身開始，一直到認真起來。

處女座：

平常受到理性束縛，然而心中累積了許多塊磊，需要宣洩和撫慰。一旦遇到這類對象，受到對方給予溫柔和體貼，就會感到特別窩心，容易產生感動，雖然內心在衝突矛盾當中，但也會對原來感情開始動搖，理性的約束也越來越薄弱。從而慢慢地越來越重視這樣的關係，或許也因為涉世未深，會較容易就此假戲真做了。

天秤座：

天秤座身為玩咖，平常就喜歡到處遊歷，而且交遊廣闊，原本就比較有機會涉足（特殊場所），或者遭遇特殊的情感關係。雖然他無論到任何場合，總是保持抽離的姿態，遇到意料之外的感情，原本也是只想要淺嘗即止，然而或者是過度自信了，有時候也會不夠謹慎，一時失去防備，不經意地被慢慢攻入了心房。

資料提供：占星協會會長、星宿老師（林樂卿）