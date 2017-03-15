人夫尋歡動真情 豔妓挨告判免刑
2017-03-15
交往4年 被妻發現
〔記者楊國文／台北報導〕已婚郭姓男子到私娼寮尋歡，竟愛上年輕貌美的林姓賣春女，假戲真做成為戀人，郭男借她錢，並替她償還部分債務，但郭妻察覺狀告林女，林女堅稱是做愛抵債，郭男卻證稱2人確有交往和多次性交；高等法院認定郭男、林女姦情摻雜「金錢、恩情、感情」等複雜因素，但林女犯行輕微「其情可憫」，判她免刑定讞。
夫曾資助一百萬元
郭男多年前到宜蘭的妓女戶買春後，被30歲、面貌及身材姣好的已婚林姓賣春女吸引，前後拿出100多萬元借她還債、支付小孩醫療費，2人偷偷到基隆、新竹的摩鐵燕好，林女一度脫離皮肉生涯，交往4年後分手，林女重操舊業。
前年，林女的丈夫看到郭男傳給妻子簡訊，疑有姦情，跑到郭妻任教學校質問她，郭妻回家逼問郭男，郭男坦承姦情，郭妻原本怒告丈夫和林女妨害家庭，後來撤回對丈夫的告訴。
小三稱用愛愛抵債
一審時林女辯稱，她與郭男共4次性交，都是以此抵債，一審採信其辯詞，判她無罪。檢方不服上訴。
高院傳訊郭男出庭證稱，他到妓女戶時是性交易，2人後來成為男女朋友，所有性行為都是兩情相悅，林女有意以性行為抵債，但他未接受。
金錢夾恩情 判免刑
高院當庭勘驗郭、林2人往來簡訊內容，發現林女傳簡訊給郭男表示「我要抱抱，還要親親，還要…看你怎麼辦？」「剛下班，好想…想念你」等話，顯示2人確有不尋常親密關係，另從林女傳送「謝謝你，幸好有你相助，才得以度過難關，這份恩情銘記不忘」簡訊，可見2人交往也摻雜恩情成分。
高院認為，兩人的性行為摻雜「金錢、恩情、感情」等複雜因素，林女雖破壞郭男和郭妻婚姻，但其主觀惡性甚低，也可透過民事賠償獲得補償，且並非可全部歸責於林女，郭男也有責任，認定她所犯相姦罪有「其情可憫」之處，依刑法第61條第1款「情節輕微，顯可憫恕」規定，罕見地判免除其刑定讞。
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