拖吊車拋錨「卸貨」 違規人趁機搶走車
2017-03-15
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市馮姓男子的汽車違規停車，被警方取締、拖吊，但拖吊車行駛半路上拋錨待修，馮男欲到拖吊場取回愛車路上見狀，上前撕掉封條、啟動車子強行將車駛離拖吊車幾公尺遠，支援警力到場合力阻擋，馮男才罷手。台南地檢署昨依妨害公務罪嫌起訴馮男。
開了幾公尺被警攔下
南檢調查，105年9月19日下午6點半，36歲馮男駕駛自用小客貨車到南市東區大同路2段97巷內違規停車後離去。市警局交通大隊警員獲報到場取締，依程序在違停車輛的車身兩側、後車廂黏貼封條，指揮委外的民間拖吊車將違停車移置拖吊場。
拖吊車途中因輔助輪故障，陳姓司機在路邊停車等待維修，同時把違規汽車從拖吊架上放置地面，等候另輛拖吊車前去拖吊違停車。
此時，恰巧馮男要到拖吊場取車，途中目睹上情，明知違規車輛已移離原來位置，在完成移置程序前，不得任意停止拖吊及放行，不顧警員與司機攔阻，撕掉車子左側封條，強行進入汽車駕駛座啟動引擎，並將汽車駛離拖吊車幾公尺遠。
多了一條妨害公務罪
警員即以無線電請求派員支援，支援警力到場處理、阻止馮男強行開車行為，馮男才把違停車交還警方完成移置程序。馮男除了違規罰單外，強開走汽車行為另吃上妨害公務官司。
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