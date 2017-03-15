酒駕女害截肢 警求婚逼哭愛妻
2017-03-15
〔記者黃敦硯／台北報導〕「我欠妳一個正式的求婚，妳願意再嫁給我嗎？」
去年被酒駕女撞斷腿截肢
遭酒駕女撞斷腿而截肢的交通警員陳昭宏，在太太鄭螢姍9個月的照護與陪伴復健下，右腳裝上義肢，復健已逐漸好轉。陳昭宏能撐過來，太太給了他最大的力量，陳昭宏回想當初登記結婚時，未向妻子求婚，也沒為妻披上婚紗，今年三八婦女節這天，在親友與同事見證下，陳昭宏「重新求婚」，一個簡單又浪漫的求婚儀式，這對患難見真情的夫妻，令人感動。
新北市警蘆洲分局交通分隊警員陳昭宏，去年7月16日在台65線快速道路下匝道處，準備放下交通錐管制車流，遭酒駕的陳姓女子撞成重傷，雖緊急送醫救回一命，但右腳遭截肢。陳昭宏展開長期治療、復健，在妻子愛心與照顧下，陳昭宏裝上義肢，行動逐漸能和一般人無異。
努力復健 要當妻子靠山
因為太太鄭螢姍的支持，陳昭宏撐過折磨人的復健過程，他回想當初一對「不被祝福」的情侶，結婚時只有簡單的登記，沒有給太太一輩子最想要的求婚跟結婚儀式，心中充滿歉意。
三月八日婦女節這天，陳昭宏決定給妻子驚喜，在警政署同仁的協助下，鄭螢姍一如往常去探視老公，但陳昭宏卻不在病房，只在病床上放著平板電腦，鄭螢姍訝異地點開畫面裡的影片，瞬間讓她熱淚盈眶。
只見陳昭宏充滿愛意的說：「親愛的小胖熊，我有些話想跟妳說，…愛妳，是我一生最無悔的決定。那天當我從截肢手術醒來後，我最害怕的不是失去雙腳，而是害怕失去妳」；陳昭宏堅定的告訴太太，他要證明自己有能力愛她，也要當一個她可以倚靠的男人。在警政署長陳國恩當起月老見證下，陳昭宏再次向太太求婚成功。
網友感動 紛紛留言祝福
昨天白色情人節，警政署將6分鐘求婚影片放上臉書粉絲團「NPA署長室」，感動許多臉友，紛紛留言「加油！害我哭慘了」、「希望永遠幸福快樂」。
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