台中地院女錄事墜樓亡
2017-03-14
〔記者楊政郡／台中報導〕台中地方法院33歲林姓女錄事，昨天上午陳屍在該院6樓遮雨棚，警方在法院頂樓8樓發現她的手提袋及外套，未發現任何遺書，林父到場哀傷不已。
警方表示，林女是單親家庭，傷心的林父說，女兒有憂鬱症傾向，但無法相信女兒會跳樓自殺。
檢方相驗後，初步排除外力介入，法醫認為是多重器官損傷致死，因家屬對死因並無意見，已領回遺體，是否有其他原因造成，仍待進一步了解。
台中地院行政庭長表示，林女是去年分發到台中地院，安排在分案室工作，個性內向、沉默寡言，工作很正常，上週六有同事看到她來加班，而當天也有同事反映聽到巨大關門聲，但不知聲音從何而來；由於林女陳屍處是視線死角，昨天上午有工友經過窗戶才發現。
據了解，「錄事」簡單來說是書記官的助理，接受法官、書記官指揮，辦理司法行政事務及其他長官交辦之事項，例如製作並送達傳票、繕打、印製裁判書類、公告判決主文等工作。
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