三線一警官酒駕 被抓悄悄說「自己人」

2017-03-14

郭蓬生將記過調職

〔記者余衡、王定傳、楊金城／綜合報導〕56歲的台南市警察局刑事鑑識中心三線一星主任郭蓬生，前天凌晨涉嫌酒駕，遭新北市警方查獲時，悄悄說「自己人」3字「求過關」，仍被基層員警移送法辦；南市警局長黃宗仁對郭酒駕表示非常惋惜，指人評會將依規定記過2次處分，調非主管職務，並報請刑事局「調整服務地區」。

家住新北市的郭蓬生，11日晚間參與廟會平安宴飲酒，次日凌晨1點多餐敘結束，駕車離去，行經新北市土城區金城路停等紅燈時，因不勝酒力打瞌睡，燈號轉為綠燈後，車子遲遲未起步，引起在前方路檢點執勤的土城警分局清水派出所員警起疑，上前盤查。

郭員被員警叫醒後十分錯愕，先與員警攀談，隨即於言談中低聲表示「自己人」身分，但執勤員警正色回應，路檢全程都有錄音錄影，依法要執行酒測，郭員只好噤聲配合，被測出呼氣酒精濃度每公升0.47毫克。

外號「小胖」的郭員被帶回警局製作筆錄，一再表示很後悔，不應該逞能，做了不良示範，坦然接受處分。訊後被依公共危險罪移送新北地檢署，獲檢察官無保請回。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆