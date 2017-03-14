5人派出所還要護花 基層譙翻

2017-03-14

瑞芳警分局長林泰裕：一般巡邏勤務

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市鼻頭國小與東北角風景區管理處合作，在校園內及鼻頭角步道復育百合花2年，卻屢傳民眾偷採，新北市瑞芳警分局長林泰裕編排「護花」勤務，引發基層反彈，認為「正常勤務警力都不夠用了，還要排人護花？」

林泰裕昨表示，只是結合一般巡邏勤務，沒有刻意安排，鼻頭國小若有特殊需求，可以再向分局提出申請。

居民︰應由風管處維護

基層警員認為，維護治安與交通安全，才是警察最重要的工作，不該把所有事情攬在身上，瑞芳地區地廣人稀，轄區鼻頭派出所編制只有5名警力，平時執勤人數已經嚴重不足，加上員警輪休，根本無力負擔護花勤務。

也有附近居民表示，守護百合花應該是民眾一起來，大家發揮公德心，單靠警察保護其實成效不大，倘若真的要派人，也應該是主管單位的東北角風管處或區公所派人負責，不能把什麼事都推給警察。

林泰裕說，鼻頭國小復育的百合花多次被盜採，且該路段監視設備因颱風受損，加上附近曾發生塗鴉、破壞公物，所以請轄區派出所結合一般巡邏勤務，未來將會用一般線上的勤務來維護，鼻頭國小若有特殊需求可再向分局提出。