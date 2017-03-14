酒駕撞死人叫兒頂 開大7 還貪死者600元
〔記者陳建志／台中報導〕台中市男子程保源12日酒後開BMW 740L行經太平區太堤東路時，撞死前方陳姓騎士，程男見闖下大禍，竟叫同車讀大學的兒子冒稱開車，還「撿」走陳姓騎士600元現金，警方在肇事3個多小時後逮到程男，酒測值仍高達0.84，程男辯稱「得知騎士傷重不治，心情不好才到朋友家喝酒！」訊後程姓父子被依公共危險、過失致死、頂替、竊盜罪嫌移送法辦。
騎士遭撞飛10公尺
前天下午1點40分左右，20歲陳姓騎士騎車外出買飲料返家途中，行經太平區太堤東路和興隆路口時，被後方酒駕開BMW 740L的47歲程男追撞，陳男連人帶車被撞飛10多公尺，消防人員獲報將陳男送醫，不過他到院前已無呼吸心跳，因頭部重創、顱骨骨折不治。
警方獲報到場，程男就讀大學的兒子（19歲）向現場處理員警表示車是他開的，程男則由友人載往醫院，處理的太平交通分隊警員蔣郁輝調閱監視器，卻發現肇事後程男從駕駛座走下來，更發現程男肇事後還彎腰「撿」走陳男掉在地上的600元現金。
程男兒子見警方戳破謊言，才坦承當時車是爸爸開的，是爸爸叫他頂替，還供出當天上午，爸爸就到大里區友人家喝酒，肇事前爸爸要他當司機，直到肇事前一個路口，爸爸才換手說要自己開，沒多久就撞上陳男。
辯稱撿錢放口袋忘了
前天下午5點多，警方趕往程男住處找人並酒測，雖距離肇事已經3個多小時，呼氣酒精濃度仍高達0.84mg/l，程男見謊言被戳破，才坦承車是他開的，不過否認叫兒子頂替，還辯稱得知陳男死掉「心情不好才喝酒」，陳男的錢則是當時撿起來「放在口袋忘記了」，毫無悔意的說法讓死者家屬氣憤難平。
頂包父子訊後交保
據了解，程男是電力相關工程包商，被撞死的陳男則在工廠上班，程男訊後依公共危險、過失致死、竊盜罪嫌移送法辦，兒子也因頂替罪送辦，2人訊後分別以10萬和5萬元交保。
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