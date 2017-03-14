買車糾紛 出庭鬥法 大街鬥毆

2017-03-14

〔記者姚岳宏／台北報導〕林姓及鄭姓男子為了BMW X6買賣糾紛，鬧上法院，昨天中午雙方離開台北地檢署第三辦公室偵查庭時，竟在庭外不遠處大打出手，其中鄭男撂來黑衣人助陣，現場刀棍齊飛，轄區北市大安警分局啟動快速打擊部隊，迅速逮人。

警方調查，37歲鄭姓男子去年向38歲林姓男子購買二手BMW X6，雙方議定178萬元成交，但鄭男分期付出150萬元後，發現該車曾大撞過，且林男遲未交車，鄭男本來要買的是黑色車，最後林男卻要交白色車給他，鄭男因此告林男侵占及詐欺罪。

雙方昨到台北市辛亥路二段的北檢第三辦公室開偵查庭，開完庭後，兩人約到旁邊的咖啡廳繼續協調，此時鄭男撂來的一車黑衣人，聽到鄭男大聲罵人，立即衝下車，持刀棒朝林男身上一陣招呼，但未狠打，鄭男制止眾人，要他們先上車，雙方繼續談判。

一旁民眾見狀報案，警方趕抵，在附近白色廂型車裡找到徐姓男子等5名黑衣人，車內搜出2把開山刀及8支長短球棒。由於雙方互提恐嚇及傷害告訴，詢後將在場7人全都移送台北地檢署偵辦。