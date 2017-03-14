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猜拳一把20萬 超跑女神吸金揮霍

2017-03-14

〔記者謝君臨／台北報導〕被車友封為「超跑女神」的37歲女子林思吟，涉嫌以投資「驗資」為幌子，詐騙得手逾6000萬元，至少10人受害，她卻過著出入超跑代步、到中東旅遊的豪奢生活，甚至和人猜拳一次輸贏20萬元；台北地檢署日前聲押禁見林女獲准，昨依詐欺罪將她起訴，台北地方法院裁定續押。

詐騙6千萬被訴 生活超豪奢

檢調調查，林女自稱是在杜拜經商的某貿易公司執行董事，對外宣稱有管道借錢給有資金需求的公司「驗資」，等待主管機關審查，完成營利事業登記或增資後，她可抽取8%佣金，出資人也可領回資金，投資期間，每月可朋分2%到4%的利潤。

檢調發現，林女出入皆以千萬名車代步，再加上她面容姣好、能言善道，致被害人信以為真。林女一開始會依投資比例支付利息，等到投資者本金累積愈來愈多，再以各種理由迴避付息，甚至在LINE上回嗆投資者：「要拿回全額，我是沒有辦法，我寧願你去告我！」

被害人父母罹癌 沒錢醫療

檢調查出，99年至104年間，林女以此手法至少詐騙10人，吸金6000萬元，有人還被騙3000萬元，父母罹癌的醫藥費都沒著落，就連林母也曾出錢投資，但案發後不願提告追究。

有被害人爆料，林女早有詐欺前科，從LV櫃姐出身，臉書不時PO出血拼後的照片，舉凡CHANEL精品、HERMES皮包，或是鞋底刻有其英文名縮寫的PRADA特製鞋，都是林女收藏，甚至曾替愛車舉辦「慶生會」，也曾與友人猜拳一次輸贏20萬元。

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  • 車友封為「超跑女神」的37歲女子林思吟，涉嫌以投資「驗資」為幌子，詐騙得手逾6000萬元，至少10人受害。（取自臉書）

    車友封為「超跑女神」的37歲女子林思吟，涉嫌以投資「驗資」為幌子，詐騙得手逾6000萬元，至少10人受害。（取自臉書）

  • 林思吟出臉書上有不少名貴跑車照片。（取自臉書）

    林思吟出臉書上有不少名貴跑車照片。（取自臉書）

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相關關鍵字： 吸金 猜拳 詐騙 超跑女神
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