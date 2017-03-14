持危險器械傷人 將可處拘留3日

2017-03-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會昨日針對「社會秩序維護法」修正進行詢答，有鑑於台灣社會常發生民眾隨身攜帶危險刀械，進而在公共場所暴力傷人事件，民進黨立委羅致政提案，未來只要持具有殺傷力之器械，有加暴於人、互相鬥毆、意圖鬥毆而聚眾的行為，可處3日以下拘留；對此，內政部亦表贊同。

羅致政表示，目前「刑法」第277條傷害罪屬於告訴乃論，持刀械傷害他人的犯嫌，在被害人沒提告或撤告情況下，無法對犯行者加以處罰，但這些暴力行為危害治安甚鉅，也希望透過修法遏止。