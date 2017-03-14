賣場員工A高價水果 換貼39元條碼結帳

2017-03-14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在賣場工作的汪姓男子發現條碼結帳的漏洞，將39元「出清商品」的條碼標籤交給好友唐男，貼在貴重水果上結帳，得手達10次，唐男只花1400多元就得手約5萬元高價水果，新竹檢方依詐欺罪嫌將2人提起公訴。

找好友犯案 1400元換5萬水果

檢警調查，汪男曾任新竹愛買商場巨城店員工，去年7月24日到8月16日止，他與友人唐男共謀，由汪分次拿取放在蔬果秤重區桌上39元「出清商品」條碼，再將數張條碼交給唐男，唐男分次貼在櫻桃、水蜜桃、奇異果等高價水果包裝袋外，再到出口結帳，讓結帳人員刷條碼時陷於錯誤，以低價將水果賣給唐男。

後來因商場員工結帳時，才察覺唐男所買水果數量與金額不符，調閱監視器後報警，才循線查獲。

經統計，2人共得手10次，而且都是專挑賣場將要打烊的晚間9點、10點時，總共使用37張「出清商品」的條碼標籤，只花1443元，卻夾帶價值共4萬9550元的水果出去。檢方依詐欺罪嫌將2人提起公訴。