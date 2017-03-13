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找回20萬 洋師讚台灣警像朋友

2017-03-13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市弘文中學加拿大籍教師全大偉，騎單車到銀行匯錢，途中置物袋掉了，袋內有20萬台幣及護照，他來回找了兩趟皆未尋獲，趕緊報警，警方調閱監視畫面，終於幫他找回失物，讓他笑說，「台灣的警察感覺像真正的朋友！」全大偉特別在臉書PO文感謝警方，他表示，從報案後員警就很努力幫忙找回失物，將錄影畫面一秒一秒停格仔細看，真的很感謝。

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  • 全大偉開心領回遺失的20萬現金，表示很感謝警方。（記者歐素美攝）

    全大偉開心領回遺失的20萬現金，表示很感謝警方。（記者歐素美攝）

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2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
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