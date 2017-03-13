愛女跑步休克 父背女求救

2017-03-13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市28歲施姓女子，在學校操場跑步突然休克，施父立即背起女兒衝到馬路，剛好遇到楊梅警分局埔頂派出所警車，警員蔡皓傑、陳憲銘發現情況不對，以警車充當救護車，火速將女子送醫，施女急救後甦醒，家屬直說兩警是救命恩人。

施姓女子前天與家人到水美國小操場跑步運動，突因不明原因昏倒休克，施父見女兒叫不醒也沒意識，立即背起女兒往校外衝，一心只想快跑到路口攔計程車送女兒就醫。

施父跑了50公尺沒遇上計程車，焦急萬分之際，恰巧楊梅警分局埔頂派出所兩警員開警車行經該處停等紅燈，施父和家人立即招手求救。施女就醫後，經半小時急救甦醒，施父才鬆了一口氣，家屬直說兩警是女兒的救命恩人。