天降巨石壓腿 女山友奇蹟輕傷

2017-03-13

〔記者余衡、張安蕎／新北報導〕38歲莊姓女子昨到新北市三峽熊空山區踏青，疑山區連日降雨土壤鬆動，重達2公噸的巨石突然滑落，莊女閃躲不及雙腿遭壓，獲救後她的雙腿有撕裂傷及輕微骨折；消防人員說，巨石滾落後，與地面石塊間有一小處空隙，產生一個保命空間，消防人員直呼「真是太幸運了，奇蹟」！

據了解，莊女與2名友人昨上午10點抵達熊空橋，預定沿橋旁小徑到加九嶺踏青，10時45分行經河谷，小徑僅夠1人通過，3人排成一列，攀附山壁及樹枝依序通過，走在中間的莊女通過巨石約一、兩個腳步距離，走在後面的友人手中抓的樹枝忽然斷裂，只見山壁滾下幾顆小石塊，3人還沒來得及反應，不到3秒，上方一公尺高的巨石應聲滑落，往莊女方向滾去，並將莊女推撞進河谷，巨石硬生生壓住兩小腿。

莊女痛到大叫，2名友人見狀嚇傻，試圖推開巨石未果，巨石約需3至4名成人才能環抱，重量約逾2公噸，友人向119報案。

消防人員攜帶重型破壞機具入山，發現巨石緊壓莊女兩小腿，原本研判情況不妙，詳加勘查後，發現部分碎裂的小石塊剛好撐住巨石，與地面形成一空隙，莊女雙腿剛好被夾在其中。

搜救人員用繩索固定巨石，用油壓撐開器將巨石頂開，下午1時20分將莊女拉出，初步檢視僅左、右小腿有約30、20公分撕裂傷，兩側腓骨輕微骨折，搜救人員直呼「根本奇蹟」！