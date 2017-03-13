| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下半天變天！ 北台灣轉有雨深夜急凍
 首頁 > 社會

《送貨遲到爆衝突》怕挨告丟工作 宅配員跪求饒

2017-03-13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕黑貓宅急便約20歲的宅配男，昨送貨到彰化縣給貨主，因遲到約4小時，貨主不滿不願簽收，宅配男氣得飆罵「我知道你家在哪裡！」對方揚言提告恐嚇，宅配男擔心惹官司，工作不保，跪地求饒。影片PO網引發網友撻伐。

宅配男躬身跪拜，有如日劇「加倍奉還」畫面，被目擊的婦人PO網，婦人解讀為「送貨遲到，被逼下跪」，還留言說這對夫婦用木箱砸宅配男，「送貨遲到，有必要這樣做嗎？」引發網友議論。

貨主拒收 宅配員涉恐嚇挨揍

警方說，宅配男與夫妻約在廣場交貨，時間是昨上午8點至10點，因宅配公司人力調度，拖到下午2點才到，夫妻氣得不想簽收，雙方僵持約10分鐘，宅配男先發飆，其中「我知道你家在哪裡！」讓夫妻覺得受威脅，對宅配男又打又砸。

兩方都覺得有錯 互不提告

宅配男擔心被告，工作不保，趕緊下跪求饒，警方到場後，兩方都覺得自己有錯，都不打算提告。

事發後，網友把「黑貓宅急便」的臉書網頁留言灌爆，要求公司替該名員工討回尊嚴。黑貓宅急便回應，「並未因一例一休制度導致人手不足的問題，只是相關事項尚待釐清，如同仁有受到不合理的對待，公司將全力維護同仁的工作尊嚴。」

廣告
  • 逼跪羅生門！導火線是宅配男說「我知道你家在哪裡」，夫妻覺得被威脅，揚言提告，宅配男怕工作不保，跪地求饒。 （翻攝自臉書「爆料公社」）

    逼跪羅生門！導火線是宅配男說「我知道你家在哪裡」，夫妻覺得被威脅，揚言提告，宅配男怕工作不保，跪地求饒。 （翻攝自臉書「爆料公社」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宅配員 跪求饒 送貨遲到
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：《送貨遲到爆衝突》怕挨告丟工作 宅配員跪求饒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.