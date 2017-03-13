《送貨遲到爆衝突》怕挨告丟工作 宅配員跪求饒

2017-03-13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕黑貓宅急便約20歲的宅配男，昨送貨到彰化縣給貨主，因遲到約4小時，貨主不滿不願簽收，宅配男氣得飆罵「我知道你家在哪裡！」對方揚言提告恐嚇，宅配男擔心惹官司，工作不保，跪地求饒。影片PO網引發網友撻伐。

宅配男躬身跪拜，有如日劇「加倍奉還」畫面，被目擊的婦人PO網，婦人解讀為「送貨遲到，被逼下跪」，還留言說這對夫婦用木箱砸宅配男，「送貨遲到，有必要這樣做嗎？」引發網友議論。

貨主拒收 宅配員涉恐嚇挨揍

警方說，宅配男與夫妻約在廣場交貨，時間是昨上午8點至10點，因宅配公司人力調度，拖到下午2點才到，夫妻氣得不想簽收，雙方僵持約10分鐘，宅配男先發飆，其中「我知道你家在哪裡！」讓夫妻覺得受威脅，對宅配男又打又砸。

兩方都覺得有錯 互不提告

宅配男擔心被告，工作不保，趕緊下跪求饒，警方到場後，兩方都覺得自己有錯，都不打算提告。

事發後，網友把「黑貓宅急便」的臉書網頁留言灌爆，要求公司替該名員工討回尊嚴。黑貓宅急便回應，「並未因一例一休制度導致人手不足的問題，只是相關事項尚待釐清，如同仁有受到不合理的對待，公司將全力維護同仁的工作尊嚴。」