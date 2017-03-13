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少年偷開議員車 闖8紅燈撞警被捕

2017-03-13

〔記者鄭景議、賴筱桐／綜合報導〕15歲陳姓國中生昨凌晨偷開走新北市議員沈發惠的休旅車，拒檢並擦撞員警，以破百時速連闖8個紅燈，警方在松山機場內道路將車截停，陳少供稱「好奇想兜風，才從友人家把他爸爸的車開出來」，不過他的律師說，陳少對議員的兒子及另名同學說「我會開車」，2人不信，才當2人的面開車出去。警方依竊盜罪移交法官查明案情外，少年還將吃上6萬7200元罰單。

陳少稱「好奇想兜風」

陳姓國中二年級生昨凌晨開黑色三菱7人座休旅車，在台北市北寧路、南京東路口遇警車攔查，陳少逃逸時擦撞到員警，還連闖8個紅燈，警車在松山機場內民航局前方將他截停。他下車後顫抖不斷道歉「對不起，我只有15歲，無照駕駛」。

陳少有名好友，其父是新北市議員沈發惠，陳少供稱，他前天到好友位於北市八德路的阿嬤家聊天，阿嬤說他可以留宿，他半夜醒來一時好奇，拿走沈家大門與休旅車鑰匙，打算兜風一會兒再開回來，未料途中遇警盤查，心虛緊張才逃逸。

陳少說他是第一次開車，不過警方發覺他一路高速開了超過6公里，不像首度開車，警方「追得很吃力」。

警方︰追得很吃力

陳少的委任律師黃心賢則說，陳少與議員兒子及另名同學深夜聊天時，陳少說「我會開車」，2人不信，他才當2人的面，拿車鑰匙開車出去，路上有打電話及傳簡訊給議員的兒子及另名同學，並非偷竊；警方認為，陳少非惡意衝撞員警，未追究妨害公務，少年法庭昨將陳少責付交由家長帶回。

沈妻接獲通知前往警分局，她指稱，陳少與兒子是補習班好友，很乖、有禮貌，她沒有將車借給陳少，不知對方半夜把家裡的車開走。

沈發惠的市政研究室主任張錦豪表示，服務處已蒐集多方證據，根據附近大樓監視器畫面，取車的人確實只有陳少一人，證明議員的兒子不知情。

議員︰相信小朋友只是調皮

陳少委任律師昨晚改口，聲明指出，為慎重了解事實全貌，經與沈議員夫人聯繫，「陳姓少年拿走車鑰匙時，在場所有人應不知情」。

沈發惠則透過服務處發表聲明指出，他出國參加同學會，目前在返台途中，相信小朋友只是一時調皮誤觸法網，日後將以此為戒，更注意兒女的交友活動。

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  • 議員的休旅車。（記者鄭景議攝） 發惠服務處出示附近大樓監視器畫面，證明取車的人僅陳姓少年一人。 （記者賴筱桐翻攝） 陳姓少年遭到警方壓制。（記者鄭景議翻攝）

    議員的休旅車。（記者鄭景議攝） 發惠服務處出示附近大樓監視器畫面，證明取車的人僅陳姓少年一人。 （記者賴筱桐翻攝） 陳姓少年遭到警方壓制。（記者鄭景議翻攝）

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