少年偷開議員車 闖8紅燈撞警被捕
〔記者鄭景議、賴筱桐／綜合報導〕15歲陳姓國中生昨凌晨偷開走新北市議員沈發惠的休旅車，拒檢並擦撞員警，以破百時速連闖8個紅燈，警方在松山機場內道路將車截停，陳少供稱「好奇想兜風，才從友人家把他爸爸的車開出來」，不過他的律師說，陳少對議員的兒子及另名同學說「我會開車」，2人不信，才當2人的面開車出去。警方依竊盜罪移交法官查明案情外，少年還將吃上6萬7200元罰單。
陳少稱「好奇想兜風」
陳姓國中二年級生昨凌晨開黑色三菱7人座休旅車，在台北市北寧路、南京東路口遇警車攔查，陳少逃逸時擦撞到員警，還連闖8個紅燈，警車在松山機場內民航局前方將他截停。他下車後顫抖不斷道歉「對不起，我只有15歲，無照駕駛」。
陳少有名好友，其父是新北市議員沈發惠，陳少供稱，他前天到好友位於北市八德路的阿嬤家聊天，阿嬤說他可以留宿，他半夜醒來一時好奇，拿走沈家大門與休旅車鑰匙，打算兜風一會兒再開回來，未料途中遇警盤查，心虛緊張才逃逸。
陳少說他是第一次開車，不過警方發覺他一路高速開了超過6公里，不像首度開車，警方「追得很吃力」。
警方︰追得很吃力
陳少的委任律師黃心賢則說，陳少與議員兒子及另名同學深夜聊天時，陳少說「我會開車」，2人不信，他才當2人的面，拿車鑰匙開車出去，路上有打電話及傳簡訊給議員的兒子及另名同學，並非偷竊；警方認為，陳少非惡意衝撞員警，未追究妨害公務，少年法庭昨將陳少責付交由家長帶回。
沈妻接獲通知前往警分局，她指稱，陳少與兒子是補習班好友，很乖、有禮貌，她沒有將車借給陳少，不知對方半夜把家裡的車開走。
沈發惠的市政研究室主任張錦豪表示，服務處已蒐集多方證據，根據附近大樓監視器畫面，取車的人確實只有陳少一人，證明議員的兒子不知情。
議員︰相信小朋友只是調皮
陳少委任律師昨晚改口，聲明指出，為慎重了解事實全貌，經與沈議員夫人聯繫，「陳姓少年拿走車鑰匙時，在場所有人應不知情」。
沈發惠則透過服務處發表聲明指出，他出國參加同學會，目前在返台途中，相信小朋友只是一時調皮誤觸法網，日後將以此為戒，更注意兒女的交友活動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 中國女子點「地雷」餐 上桌後真的爆炸了
- 在台共諜估5000人 政府也被滲透
- 〈台股青紅燈〉只剩富人在買房?
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Missing Chiang portrait given to museum director
- 母曾追星追到監獄 孝兒求葉啟田見母親一面
- 12年國教技高組課綱被爆有問題 委員籲重審
- 《星期專訪》前世新校長賴鼎銘︰中生承諾書 讓大學誠信與風骨淪喪
- 《愛肝加油站》良性肝臟血管瘤 可能會長好幾顆
- 韓下任總統是？ 曾敗給朴槿惠的他民調遙遙領先
- 經典賽日8比6險勝荷 教練形容是生死鬥
- 官邸鬧鬼 巴西總統不住了
- 豐原掃墓接駁車 2天近5千人搭
- 奶爸Freddy笑沾屎尿 大港開唱不變裝
- 進香團自排行程無法管？ 交部：受消保、勞動法令規範
- 垃圾送苗縣焚化 竹東鎮長：收到公文才算
- 新北水利局施工 千年壺穴竟遭灌漿、填平
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司二月營收表
- 《世界少年》驗人氣飆淚 800粉絲送別一起哭
- 好竹出好筍 莊秀石讚女兒捧自己
- 冠脂妥新藥到貨 可上網查換藥處
- 中居正廣砸30萬送禮 幫WBC日本隊助攻
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 自由廣場》屏東農地保留控管總量 需檢討
- 專研台灣史 名人盧嘉興故居掛牌
- 03/13 各報重點新聞一覽
- 新住民樂在工作 讚台灣環境好
- 〈熱門族群〉二線塑化股接棒演出 塑化股多頭不熄火
- 麥莉偷嫁雷神弟 純屬八卦
- 為自己加冕 迪士尼公主電影交響音樂會
- 《謠言終結站》自來水蒸食物 不必太憂「氯」
- 荻上直子譜《編織》誇生田真女人 黃惠偵升格人母 催生柏林影展得獎作
- 病蟲害侵襲 三星上將梨速防治
- 上臉書救耕牛 九萬搶回命
- NBA》詹皇大三元 騎士終止3連敗
- 〈50 Plus〉酒店關門 老師就走
- （台中）市圖借書證真好康 消費、看牙有優惠
- 小胖當年一個MOVE 救美陸元琪墜愛河
- 南瑤宮媽祖笨港進香 5萬信徒隨行
- 〈異同OPEN講〉多元性別教育 是理解與尊重
標題：少年偷開議員車 闖8紅燈撞警被捕
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email