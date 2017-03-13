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砂石車快速道爆胎 撞歪百萬門架

2017-03-13

〔記者何宗翰／台中報導〕38歲詹姓司機昨天下午1點20分駕駛砂石車，在台74線快速道路35公里處台中市太平往霧峰方向，疑因左前輪爆胎，從外側車道衝向內側車道，先擦撞前方1輛休旅車後，撞上道路行車監控門架，將整個門架撞歪，砂石車車頭幾乎全毀，車上載運的柏油刨除廢料也散落到南北車道，所幸詹姓駕駛送醫後意識清楚，無生命危險。

「光是那個門架就要上百萬了！」公路總局員林工務段段長陳舜賢表示，門架是鋼管鍍鋁的材質，這座又比一般的單桿L型門架大很多，通常遇到颱風也不容易壞，這次砂石車是直接衝撞中央分隔島上的基礎桿柱，從底部將門架扯起拉歪，上方的CNS交通顯示系統雖然看起來完整，但仍要檢測後才知道有沒有損壞。

陳舜賢說，由於這些交控設備和中山高、福高上的有連線，當初統一委由高公局代辦、代維護、代管理，要等到後續高公局來估算維修費用要多少，才能向肇事者求償。

陳舜賢說，由於道路上方有高壓電線，需先請台電斷電才能施工，台電在晚間七點十三分確定沒電了，正以吊車進行吊掛作業，砂石車車頭已經分離，車斗的部分還壓在桿子下，門架也實在太大了，需先切割減輕重量才能調離，清理完路面才可正常通車。

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  • 消防人員以破壞器材將駕駛救出。（記者何宗翰翻攝）

    消防人員以破壞器材將駕駛救出。（記者何宗翰翻攝）

  • 砂石車車頭嚴重變形，駕駛一度受困車內。（記者何宗翰翻攝）

    砂石車車頭嚴重變形，駕駛一度受困車內。（記者何宗翰翻攝）

  • 砂石車撞上道路行車監控鐵架，造成鐵架嚴重歪斜及車輛毀損。（記者何宗翰翻攝）

    砂石車撞上道路行車監控鐵架，造成鐵架嚴重歪斜及車輛毀損。（記者何宗翰翻攝）

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