改槍成痴 被逮喊爸媽快來

2017-03-13

〔記者王冠仁／台北報導〕24歲男子蘇有賢自稱「愛槍成痴」，喜歡鑽研改槍，因喜歡帶槍「趴趴走」被人檢舉，警方前往其住處埋伏逮人，發現他藏有1把情治人員專用、俗稱「長江一號」的名片型手槍。

警方調查，蘇有賢與家人同住新北市泰山區，沒有正當工作，沒事就待在家中鑽研改槍。他常帶槍四處走動，並跟朋友炫耀「我改的不輸制式！」有人覺得「太臭屁」檢舉他擁槍自重。

警方日前到他住家埋伏，發現他住家屋頂上還裝有監視器，為避免打草驚蛇，一直埋伏到他駕車返家，趁他開車門現身攔下。蘇見警察來抓他，不斷大喊「爸媽快來啦！」家人趕來，員警說明蘇男是槍砲犯。

警方搜索蘇男的座車，發現藏有1把情治人員專用、俗稱「長江一號」的名片型手槍，已上膛內裝1發子彈，又在他隨車包包，起出已上膛內裝4發子彈的貝瑞塔改造槍枝，再於改槍處查扣砂輪機、磨刻機、砂輪片、膛線刀等物與1小包安非他命。

警方調查，蘇是槍砲慣犯，去年也涉嫌改槍遭逮，想不到重操舊業。蘇男供稱：「在江湖闖蕩有槍較安全」，警詢後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

警方說，「長江一號」外觀狀似舊款手機，便於攜帶且方便藏在身體各部。