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小模告別式 閨密PO文：願妳安息

2017-03-13

〔記者簡惠茹、鄭景議／綜合報導〕遭殺害的陳姓小模，她的追思會昨在宜蘭縣員山福園舉行，會場掛起陳女嘟著嘴俏皮模樣的照片，寫著「請…放心去旅行」。陳姓小女模的閨密梁女未現身；陳媽媽說：「沒關係，追思會很圓滿，謝謝大家。」

追思會放映的影片中，有人寫著「妳是最善良、最沒心機的女孩，能當妳的設計師一直都是我的驕傲，希望下輩子能再當朋友。」來悼念陳女的朋友、親屬眾多，還有朋友帶著「蛋黃哥」玩偶前來，朋友低聲說：「她（陳女）最喜歡蛋黃哥了，特別帶來送給她，陪她最後一程。」追思會後，遺體送進火化室，陳爸爸合著雙手、陳媽媽捧著蘭花，兩人泣不成聲。

公祭後，梁女在臉書上發文表示：「願妳純潔的靈魂得以安息。」梁女發文後，網友同樣回應二極化。

陳姓小模的姊姊於公祭前，在IG上用嘻哈女歌手葛仲珊的歌曲MV緬懷妹妹，附上歌詞：「妳離開了這世界，不代表我們不會有一天再遇見，說再見不代表不會再見」，還表示：「我的另一半，永遠存在我心裡。」網友給予溫暖回應：「姊姊加油，要堅強下去，代替妹妹好好孝順父母。」、「妹妹會永遠的活在妳心中，一起共同生活下去。加油」、「辛苦了。」

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  • 陳姓小模追思會後，眾人陪伴陳女遺體送進火化室。（記者簡惠茹攝）

    陳姓小模追思會後，眾人陪伴陳女遺體送進火化室。（記者簡惠茹攝）

  • 梁女臉書PO文。（取自臉書）

    梁女臉書PO文。（取自臉書）

  • 陳姓小模追思會昨天在宜蘭舉行，會場以陳女生前活潑照片佈置。（記者簡惠茹攝）

    陳姓小模追思會昨天在宜蘭舉行，會場以陳女生前活潑照片佈置。（記者簡惠茹攝）

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