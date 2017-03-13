女孩小心！ 苗栗1性侵犯棄保潛逃
2017-03-13
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣26歲男子劉冠麟，與未滿14歲少女發生性行為，法院審理定讞，劉男與少女性交2次，要入獄2年半；劉男未到案棄保逃亡，苗栗地檢署發布通緝，警方追捕中。
劉男103年9月間，與友人在苗栗縣一家KTV結識當時僅國三、13歲的被害少女；少女脂粉未施，外貌也看得出稚氣未脫，眾人歡唱完後，劉男與友人黃男等人，將少女載往一所國中前，黃男拿出添加不明毒品的「毒奶茶」給大家喝。
約半小時後，少女竟主動求歡，於是驅車前往汽車旅館，儘管有人勸阻：「她還是國中生，這樣不好。」劉、黃因慾火難耐，與少女發生性行為。
劉、黃的朋友李男得知，如法炮製，同年9月下旬，帶少女投宿汽車旅館，讓少女喝下添加毒品的「毒咖啡」，2人發生性關係；翌日清晨，劉、黃到汽車旅館，劉男又與少女性交。同年10月間，少女又被洪男載到停車場內性交。
由於少女宣稱出於自願，劉男等4人都沒有用暴力強迫她。苗栗地院一審依與未滿14歲少女性交罪，判劉男3年8月徒刑，李男3年2月徒刑；其餘2人2年徒刑，宣告緩刑4年，條件是120小時的義務勞務服務。
劉、李提起上訴，台中高分院認為，劉、李都與少女的家人和解，也願賠償，改判李男2年徒刑，緩刑5年，條件是要支付少女與家屬賠償金，並提供120小時義務勞務服務，劉男與少女性交2次，2罪仍應執行2年半。以2萬元保釋的劉男未到案執行，苗栗地檢署於上月13日發布通緝。
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