2017-03-12

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000020期大福彩，頭獎摃龜，獎金2.28億元累入下期。昨晚開獎的第106000060期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台南市歸仁區大廟一街133號「達樂彩券行」。