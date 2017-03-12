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新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
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變態男療癒恐慌 偷女內衣褲來穿

2017-03-12

〔記者洪定宏／高雄報導〕41歲李姓男子專偷女性衣物，短短3個月內，在高雄市三民區及左營區的自助洗衣店犯下12起竊案，偷了156件女性衣物，落網時還身穿女用豹紋內褲，連警方也傻眼。

有竊盜前科、無業的李嫌辯稱，自己情緒容易產生莫名恐慌，為了得到安全感，才會不斷竊取女用內衣褲，甚至穿著吸毒，才能緩和情緒，警方訊後依竊盜及違反毒品危害防制條例將他移送法辦。

失主嫌髒拒領回

7名被害女性到派出所指認，得知內衣褲被李嫌穿過，都覺得很髒，拒絕領回，警方將送至地檢署贓物庫。

警方指出，去年12月起，接獲自助洗衣店衣物遭竊案，受害者幾乎都是女性。調閱監視器畫面發現，李嫌騎黑色機車載洗衣籃到自助洗衣店，將偷來的衣物放在洗衣籃後離開。

警方以車追人，本月9日於左營區重立路逮捕李嫌，在其租屋處床上赫見各式女用內衣褲、衣服、網襪、牛仔短褲、短裙，連洋裝、毛衣都有，全都是女性衣物，總數達156件，還有安非他命殘渣2袋、吸食器等；李嫌不僅自己穿，連搬家也整批打包收藏。警訊後，將他依法送辦。

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  • 李嫌落網時，正穿著女用豹紋內褲。（記者洪定宏攝）

    李嫌落網時，正穿著女用豹紋內褲。（記者洪定宏攝）

  • 李嫌穿過的女用內褲，被害人嫌髒，拒絕領回。（記者洪定宏翻攝）

    李嫌穿過的女用內褲，被害人嫌髒，拒絕領回。（記者洪定宏翻攝）

  • 李嫌在自助洗衣店專偷女用內衣褲。（記者洪定宏翻攝）

    李嫌在自助洗衣店專偷女用內衣褲。（記者洪定宏翻攝）

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標題：變態男療癒恐慌 偷女內衣褲來穿


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