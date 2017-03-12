安養院密室大火要命疏失！外勞紙上點蠟燭 引燃周邊物
2017-03-12
〔記者鄭淑婷、謝武雄、李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」惡火釀成4死13傷，檢警查出，事發前，越南女看護點蠟燭當房內照明，竟是將蠟油滴在紙上固定，紙的下方有桌布及矮櫃，懷疑蠟燭傾倒或即將燒盡，燭火引燃周邊易燃物才釀禍。
照顧中心負責人父子檔鍾朝麟、鍾健民及越南籍看護黎氏梅紅，被依業務過失致死罪嫌送辦，鍾氏父子各以50萬元、黎氏梅紅10萬元交保並限制住居。
點亮後竟未留下看照
黎氏梅紅供稱，當晚停電、2樓沒有照明設備，因深夜仍需查探長輩狀況，與其他看護討論後，才在房內點蠟燭。在凌晨1點、3點多各點兩支紅蠟燭，因找不到燭台，只好滴蠟油在紙上固定，擺放在矮櫃上；點完蠟燭後返回1樓休息，清晨5點多發現火煙，衝上樓已濃煙密布，她從2樓窗戶逃生受傷。
17名老人續住不搬
消防人員表示，停電最好用手電筒或簡易照明設備，萬不得已使用蠟燭，務必以燭台固定，或是放在杯口朝上的鋼杯、鐵杯等器皿內，器皿邊緣要比蠟燭高，周邊不得有易燃物，人員勿遠離。
事發後，長照中心雖已被罰款36萬元，但依現行法規，無法強制勒令停業，鍾朝麟昨天仍正常營業，繼續照顧1樓的17名老人，另有4人安置到其他安養處所。他表示，由於這17名老人的家屬仍願意讓長者留下來，他會持續照護。
鍾朝麟也說，絕不會逃避責任，先致贈4名死者家屬各5萬元慰問金，每人最高20萬元喪葬費，後續的賠償金再與家屬協商。
桃園市政府社會局長古梓龍表示，擬建置「一個蘿蔔一個坑」的管理系統，要求業者申報收容老人的資料，讓家屬上網查詢，超收業者如實申報就會被抓包，隱匿不報又會被家屬懷疑、檢舉，雙管齊下遏阻業者違法。
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