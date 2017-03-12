免費旅遊領紅包 詐團高調徵車手

2017-03-12

〔記者吳仁捷／新北報導〕詐騙集團連自己人也騙！詐騙集團首腦吳韋奇找來簡士軒當車手頭招兵買馬，簡嫌居然在臉書高調PO出「出國旅遊、包吃包住，回台下飛機還領6萬元紅包」，有些8年級生信以為真，上班才知是「騙人」，車手們短短2個月詐騙21人、得手265萬元，警方逮人，車手們都後悔莫及。

板橋警分局表示，詐騙集團為吸收車手，無所不用其極，本月有2台女赴南韓旅遊失蹤，真相卻是去南韓加入詐騙集團；去年4月，何姓夫婦被騙到馬來西亞砂勞越工作，到了才知是詐騙集團機房，因抵死不從而遭軟禁，丈夫逃出求救，大馬警方救出何妻，才結束驚魂記。

板橋警分局偵查隊調查，26歲毒蟲吳韋奇因缺錢買毒，組織詐騙集團，由27歲車手頭簡士軒主導徵人。簡嫌先打出優渥條件徵人，但等到車手上門應徵，簡嫌表示「公司」福利改變，指稱以後再招待出國，告知車手們，每次詐騙得手可獲得2千元酬勞，公司先預付3萬元，留住同為22歲的車手吳佳鴻及洪啟惟，還說以後會有分紅，車手們拚命打電話或領取贓款。

板橋分局偵查隊隊長林子翔說，這個犯罪集團趁民眾購買線上課程、分期購物，竊取個資後，冒充客服人員打電話給被害人，騙往提款機操作轉帳；被害人不乏8年級生與大學生，其中一人工作好幾年，快存到第一桶金，未料全遭騙光。

板橋警方根據被害人報案，以及簡嫌的高調徵人PO文，鎖定前往ATM提款的洪姓及陳姓車手；再根據車手指認，上月底順利逮捕簡嫌、首腦吳嫌及2名車手，並查獲9名提供帳戶及金融卡的人頭帳戶，一舉瓦解詐騙集團。有被害人親友得知警方破案，一度聲稱要打嫌犯洩憤。訊後，警方昨依詐欺罪嫌將全案函送法辦。