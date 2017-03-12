酒店密室毒趴 赫見海軍2士官
〔記者陳文嬋、涂鉅旻、黃良傑／綜合報導〕空軍清泉崗基地發生毒包案，海軍昨則有兩士官涉毒趴案。
高雄地檢署緝毒組與鳳山警方偵悉新興區七賢一路有酒店涉販毒、仲介小姐吸毒，幹員昨凌晨爬11樓破門攻堅，查獲31人開毒趴；其中，海軍戰鬥系統工廠李姓中士、海軍通信隊黃姓下士，幫林姓酒店幹部慶生，卻涉轉讓毒品給陪搖妹，警方將31嫌依毒品罪移送法辦，將傳喚酒店負責人函送法辦。
海軍司令部：納入汰除對象
檢方將涉嫌販毒的兩名酒店幹部聲押，法院裁定陳姓幹部收押、林男10萬元交保；李姓中士則以3萬元、黃姓下士以1萬5千元交保。民進黨立委蔡適應要求軍方說明，海軍司令部決定將兩名涉毒士官納入汰除對象。
檢警表示，李姓中士供稱，今年1月開始上酒店消費，2月因失戀心情不好，才染上毒癮；黃姓下士否認吸毒，辯稱陪中士幫友人慶生，僅唱歌、喝酒助興，大呼倒楣。
檢警歷時1個多月偵監蒐證，發現該大樓有王府、太子多家酒店，業者先在酒店 過濾客群成分，若想開毒趴，幹部就帶客人轉往11樓包廂。
檢警昨凌晨出動30多名警力直搗酒店，保三總隊緝毒犬也支援，檢警爬安全梯，包圍5、9、11樓，破門攻堅，甕中捉鱉逮捕31人，包含2名通緝犯；其中，逃亡6年的楊男是製毒工廠師傅，意外被逮。
整層樓煙霧瀰漫 緝毒犬都止步
檢警指出，酒店門禁森嚴，搭電梯都須使用磁卡，由酒店幹部控制客人上下樓，各樓層裝有監視錄影設備，見有警方立即關燈、停止音樂，警方多次臨檢均功虧一簣。
昨攻堅後，整個11樓煙霧瀰漫，連緝毒犬都受不了，停在門口止步不前。檢警現場查扣毒品咖啡包及K他命860公克、1253顆一粒眠及搖頭丸，另有喵喵等新型態毒品。
檢警調查，毒趴現場K他命雖僅10多公克，但兩名士官為求脫罪，指壽星林姓酒店幹部販毒，3人友情當場破裂；不過，兩名士官涉轉讓毒品給陪搖妹，仍被依毒品罪嫌送辦。
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