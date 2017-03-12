林克穎免引渡 英國檢方也看不下去
〔記者項程鎮／台北報導〕英商林克穎在台撞死送報生卻潛逃出境，惡劣行徑連英國檢方也看不下去，蘇格蘭檢察總長沃爾夫（James Wolfe）認為蘇格蘭高等法院不該判決林克穎免引渡回台，今年初提起上訴，英國最高法院受理後，本月6日第一次開庭。
不服蘇格蘭高院判決
6日開庭時，林克穎的律師仍主張台灣監所擁擠，違反歐洲人權公約，而林克穎害死送報生，引起台人公憤，律師擔心讓他回台服刑後，「人身不安全」。
英國最高法院和我國一樣都是法律審，所以6日開庭時，未傳訊林克穎出庭，僅由律師代表，英國檢方則由沃爾夫代表控方出庭論告。沃爾夫向合議庭指出，蘇格蘭檢方曾派人到台灣實地勘查監所環境，了解台灣民眾和媒體對林克穎案的反應，認為監所環境適合林克穎服刑，且民眾能理性面對本案，建議合議庭判准引渡。
認為台灣監獄環境沒問題
由5位法官組成的英國最高法院合議庭聽取雙方意見後，並未當庭做出裁決，也沒訂出下次開庭時間。法界人士指出，英國最高法院和我國一樣，沒有規定受審案件何時會做出裁判，因此，未來宣判時間難以預測，但至少年底前應有相當進度。
法務部政務次長陳明堂表示，蘇格蘭檢方也曾來台勘查台北監獄收容情形，法務部努力改善監所環境，部長邱太三本月9日已召開記者會，提出一人一床等改善監所環境的計畫；此外，台灣是民主法治社會，林克穎引渡回台後，民眾不致對他有過激行為，林克穎委任律師所說的監獄環境等狀況，都不成問題。
我方共對林克穎提告兩件刑事案，一件是他被判刑4年確定，須引渡回台服刑，另一件是他拒絕到案執行，潛逃出境遭通緝；2案都爭取引渡。
去年9月，英國蘇格蘭高等法院判決林不用引渡回台且裁定獲釋，理由是我方監獄條件不佳，全案還可上訴，但當時林無法真正獲釋，因他仍涉脫逃案而遭愛丁堡地方法院收押，但去年10月愛丁堡地院審理其潛逃出境案後，裁定放人，林可在英國境內趴趴走，但仍限制住居，先前林已被英國法院收押2年11個月。
另外，英國高等法院已裁判承認台北地院對林的民事判決結果，林須賠償908萬元給被害人黃俊德的家屬確定，但我方透過英國私家偵探查訪，查無林的財產。
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