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林克穎免引渡 英國檢方也看不下去

2017-03-12

〔記者項程鎮／台北報導〕英商林克穎在台撞死送報生卻潛逃出境，惡劣行徑連英國檢方也看不下去，蘇格蘭檢察總長沃爾夫（James Wolfe）認為蘇格蘭高等法院不該判決林克穎免引渡回台，今年初提起上訴，英國最高法院受理後，本月6日第一次開庭。

不服蘇格蘭高院判決

6日開庭時，林克穎的律師仍主張台灣監所擁擠，違反歐洲人權公約，而林克穎害死送報生，引起台人公憤，律師擔心讓他回台服刑後，「人身不安全」。

英國最高法院和我國一樣都是法律審，所以6日開庭時，未傳訊林克穎出庭，僅由律師代表，英國檢方則由沃爾夫代表控方出庭論告。沃爾夫向合議庭指出，蘇格蘭檢方曾派人到台灣實地勘查監所環境，了解台灣民眾和媒體對林克穎案的反應，認為監所環境適合林克穎服刑，且民眾能理性面對本案，建議合議庭判准引渡。

認為台灣監獄環境沒問題

由5位法官組成的英國最高法院合議庭聽取雙方意見後，並未當庭做出裁決，也沒訂出下次開庭時間。法界人士指出，英國最高法院和我國一樣，沒有規定受審案件何時會做出裁判，因此，未來宣判時間難以預測，但至少年底前應有相當進度。

法務部政務次長陳明堂表示，蘇格蘭檢方也曾來台勘查台北監獄收容情形，法務部努力改善監所環境，部長邱太三本月9日已召開記者會，提出一人一床等改善監所環境的計畫；此外，台灣是民主法治社會，林克穎引渡回台後，民眾不致對他有過激行為，林克穎委任律師所說的監獄環境等狀況，都不成問題。

我方共對林克穎提告兩件刑事案，一件是他被判刑4年確定，須引渡回台服刑，另一件是他拒絕到案執行，潛逃出境遭通緝；2案都爭取引渡。

去年9月，英國蘇格蘭高等法院判決林不用引渡回台且裁定獲釋，理由是我方監獄條件不佳，全案還可上訴，但當時林無法真正獲釋，因他仍涉脫逃案而遭愛丁堡地方法院收押，但去年10月愛丁堡地院審理其潛逃出境案後，裁定放人，林可在英國境內趴趴走，但仍限制住居，先前林已被英國法院收押2年11個月。

另外，英國高等法院已裁判承認台北地院對林的民事判決結果，林須賠償908萬元給被害人黃俊德的家屬確定，但我方透過英國私家偵探查訪，查無林的財產。

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  • 林克穎撞死送報生後潛逃英國多年。（資料照）

    林克穎撞死送報生後潛逃英國多年。（資料照）

  • 蘇格蘭檢察總長沃爾夫認為蘇格蘭高等法院不該判決林克穎免引渡回台，已提上訴。（取自網路，記者項程鎮翻攝）

    蘇格蘭檢察總長沃爾夫認為蘇格蘭高等法院不該判決林克穎免引渡回台，已提上訴。（取自網路，記者項程鎮翻攝）

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