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輕航機栽進稻田 人輕傷 500萬飛了

2017-03-12

違法飛行 最重罰30萬

〔記者陳冠備／彰化報導〕昨天下午，53歲陳姓男子違法駕駛輕航機，準備降落彰化縣埤頭鄉起降場時，疑因瞬間風切過大、偏離航線，陳男直接墜落鄰近稻田中，輕航機斷成好幾截，附近農民見狀，將他從駕駛艙救出，並通報警消送醫，幸好陳男只有臉部、身體擦傷，送醫後無大礙。

民航局標準組長林俊良說，這起事故是違法飛行，包括場地、空域、人員檢定證、超輕型載具檢驗合格證、保險都違規，每項可依違反「民航法」開罰6萬元，最高可罰30萬元，飛安會也將介入調查。

瞬間風切 失控墜落

現場目擊者李聰明表示，下午4時許整理農務時，聽見飛機聲轟隆隆地，還轉頭看了一下，飛到約3、4層樓高時，飛機開始搖搖晃晃，接著失控摔入田裡，趕緊與附近農民一起把駕駛救出。消防局接獲報案趕往，將陳男送醫，陳男臉部兩處撕裂傷、右膝撕裂傷併肌腱斷裂，由於是高處墜落，頭部等多處仍須再做深層檢查。

農民目睹 趕緊救人

彰化縣消防局第四大隊副大隊長洪坪鋒說，陳男預計從雲林往彰化方向降落，不料發生意外。陳男曾是汽車零件及軸承的工廠老闆，臉書自稱曾在民進黨工作，大頭貼是他與輕航機合照。

據調查，該輕航機的機型為STORCH，義大利進口，是台灣輕航機的主力機種之一，售價約500萬元，屬個人所有。

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  • 彰化一架輕航機，疑因風切造成失控，墜毀農田。（記者陳冠備攝）

    彰化一架輕航機，疑因風切造成失控，墜毀農田。（記者陳冠備攝）

  • 陳姓輕航機駕駛頭部與右膝撕裂傷。（記者陳冠備翻攝）

    陳姓輕航機駕駛頭部與右膝撕裂傷。（記者陳冠備翻攝）

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