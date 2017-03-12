輕航機栽進稻田 人輕傷 500萬飛了
2017-03-12
違法飛行 最重罰30萬
〔記者陳冠備／彰化報導〕昨天下午，53歲陳姓男子違法駕駛輕航機，準備降落彰化縣埤頭鄉起降場時，疑因瞬間風切過大、偏離航線，陳男直接墜落鄰近稻田中，輕航機斷成好幾截，附近農民見狀，將他從駕駛艙救出，並通報警消送醫，幸好陳男只有臉部、身體擦傷，送醫後無大礙。
民航局標準組長林俊良說，這起事故是違法飛行，包括場地、空域、人員檢定證、超輕型載具檢驗合格證、保險都違規，每項可依違反「民航法」開罰6萬元，最高可罰30萬元，飛安會也將介入調查。
瞬間風切 失控墜落
現場目擊者李聰明表示，下午4時許整理農務時，聽見飛機聲轟隆隆地，還轉頭看了一下，飛到約3、4層樓高時，飛機開始搖搖晃晃，接著失控摔入田裡，趕緊與附近農民一起把駕駛救出。消防局接獲報案趕往，將陳男送醫，陳男臉部兩處撕裂傷、右膝撕裂傷併肌腱斷裂，由於是高處墜落，頭部等多處仍須再做深層檢查。
農民目睹 趕緊救人
彰化縣消防局第四大隊副大隊長洪坪鋒說，陳男預計從雲林往彰化方向降落，不料發生意外。陳男曾是汽車零件及軸承的工廠老闆，臉書自稱曾在民進黨工作，大頭貼是他與輕航機合照。
據調查，該輕航機的機型為STORCH，義大利進口，是台灣輕航機的主力機種之一，售價約500萬元，屬個人所有。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 梅蘭妮亞出道 總算像第一夫人了
- 百萬現金當棉被蓋 這張照讓網友直呼土豪94狂
- 03/12 各報重點新聞一覽
- 老畫家捕捉228 三峽畫展露哀思
- 【單身女子公寓】四十不惑男的結婚論
- 要廢核 反空污 南台灣全面啟動
- 首爾經典傳真／看看南韓 早已不把台灣當世仇
- 前鰭遭塑膠袋纏住 赤蠵龜擱淺死亡
- 311地震6週年 日逾12萬災民仍有家歸不得
- 醫病》過年喝很大 35歲酗酒男命在旦夕
- 毒販逃亡19年藏身墨西哥 警方用臉書將他抓回
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League cash said unwanted
- 蘭德公司：薩德貴 也不符台灣需求
- 8縣市首長進軍日本 經濟效益突破億元
- 永遠的陳同學 大仁哥哽咽憶恩師
- 近萬鉛管戶未汰換 新北議員開罵
- 柯神不夠神 勇士又連敗
- 5歲就入獄…楊逵女兒楊碧靠花藝療傷
- 議程趕趕趕 分組審查快不了
- 自由廣場》邪惡的打手
- 〈婚戀新世代〉子女幸福 請等候通知
- 自由廣場》安養中心大火 談長照孤兒
- 喜翔不娶小36歲女友 避提婚事
- 台塑化︰明汽油降3角 柴油降4角
- 深夜發現火警 首要叫醒家人逃生
- 【微小說】未完成
- 梅樹月 展13老畫家複製畫
- 董事長返台挺歌王 合唱嗨歌
- 幕後》他們因龔清概皮皮剉
- 陳冠良／歧身
- 屏縣2鴨場染禽流感 撲殺萬餘隻
- 靜宜3女大生動漫迷 推手遊玩cosplay
- 〈漫漫姻緣路〉怨 偶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Baseball fans plan march to save team
- 〈徵文啟事〉冷戰休戰
- 吃人腦實境秀 CNN主持人惹議
- BY2姊沾錦榮 妹妹看好戲 Miko吸引混血兒圍繞 Yumi黑人市場吃香
- 需猿挺奧運 棒協將拜會劉保佑
- 「萬眾騎BIKE」上路 國中生助修鐵馬
- 花開3成 林初埤木棉花節迎賓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：輕航機栽進稻田 人輕傷 500萬飛了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分