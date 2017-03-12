狠父拉3稚兒陪葬 殺人未遂罪送辦

2017-03-12

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市陳姓男子疑因經濟壓力大及婚姻將破裂，昨天竟趁3名年幼子女熟睡之際燒炭，意圖拉小孩陪葬，所幸家人發現報警，送醫後4人均脫險。警方將依殺人未遂罪嫌送辦，社會局也將處6萬元以上罰金，並介入輔導。

社會局介入輔導

警方指出，38歲陳男與妻子育有5歲兒子、4歲雙胞胎女兒，去年在三民區陽明路某大樓租店面居住，並與陳的胞姊合作經營檳榔店，外甥也會幫忙，但陳男夫妻感情不睦，常因收入問題吵架，約3個月前，陳妻離家出走，陳男打算離婚。

昨天接近中午12點，陳男的外甥前去檳榔店，準備開店營業時，聞到濃重的燒炭味，到2樓主臥室查看，赫見門縫被封住，燒炭用具放在廚房地板，4人躺在床上都已昏迷，趕緊告知母親報案，並將小朋友抱下樓，陳男由趕到的消防員攙扶下樓送醫，4人急救後都已脫險，但陳男得知子女都平安後不發一語，完全沒有歉意。

警方查出，陳男雖有經濟問題，但案發前未顯異狀，在子女熟睡之際燒炭；他留有9頁的遺書，分別給姊姊、妹妹、妻子及朋友，完全沒有提到自殺原因。社會局指出將評估陳妻或親戚有無妥當的照顧資源，若無，孩童就由政府安置。

警方指出，若是殺人既遂，可判處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，殺人未遂則酌予減輕其刑，對兒童犯罪將加重其刑，小孩非父母財產，父母勿做傻事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980