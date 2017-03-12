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90歲酒駕坐牢 鄉里不忍 集資救阿公

2017-03-12

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮高齡90歲阿公徐金海，酒駕被判刑2月，卻因未到案而遭通緝，2日被捕後，低收入戶的阿公繳不出罰金，只好入獄；鄉親擔心他受不了獄中生活，集資5萬4000元展開「搶救阿公」行動，阿公被鄉親營救出獄後，感動得老淚縱橫，直說︰「再也不敢酒駕了！」

遇到老友 半杯高粱下肚

資深警員說，90歲老人能行動如常就很不容易了，這位阿公不但趴趴走，耳聰目明，對談清楚，甚至能騎機車，真是不簡單；不過，阿公也可能是史上最老的酒駕通緝犯了。

阿公徐金海說，去年某日在戲曲公園遇見一群在唱歌的老朋友，因盛情難卻，喝了半杯高粱，騎車離開時，沒想到碰上警察，被酒測後移送。

遇警攔查 誤以為沒有事

因當天就讓他回家，他以為沒事，沒想到竟被判刑還遭通緝，2日警察上門時，他還不知是怎麼一回事。

低收戶繳不出罰金6萬

柯湖里里長呂建宏說，他接到徐金海乾女兒的求救電話後，去地方法院、地檢署了解，才知徐金海因酒駕案被判刑2個月，得易科罰金，但徐沒去繳罰金，所以遭通緝，若不想坐牢，可繳罰金換回自由。

阿公被抓去關的消息傳開，柯湖里的鄉親們擔心他已年老，怕他熬不過2個月的牢獄生活，但阿公的兒子當廚工，薪水微薄，乾女兒的收入也不穩定，實在無力負擔將近6萬元的罰金。

大家正在商量對策時，阿公的乾女兒打求救電話給里長呂建宏，盼能借錢繳罰金，她承諾每月分期攤還3千至5千元。

鄉里伸援…阿公激動哭了

呂建宏說，因同情阿公，有7位鄉親同意先墊款救人，不足部分由呂湊足，8日去地檢署繳罰金後，已經坐了6天牢的阿公才獲救，得知鄉親如此照顧，阿公激動得掉下眼淚。

阿公說，以前以打零工為生，不識字，只會寫姓名，且因在外租屋，沒住老家戶籍地，所以搞不清楚有無收到法院文書；以前也曾酒駕被抓，但從未坐牢，經此教訓，再也不敢喝酒騎車了。

先籌5千還大家 直呼不敢了

呂建宏說，熱心墊錢的鄉親擔心被誤會袒護酒駕犯，都很低調，而阿公感激大家，出獄隔天就先還了5千元。

阿公說，退休後生活簡單，有空就出門找朋友，多走多動，就不會感覺老，但畢竟有歲數了，他決心聽大家勸告，盡量搭公車、走路，少騎機車，免得又被抓酒駕。

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  • 鄉親集資墊錢救徐金海出獄，也希望老先生別再酒駕了。（記者蔡孟尚翻攝）

    鄉親集資墊錢救徐金海出獄，也希望老先生別再酒駕了。（記者蔡孟尚翻攝）

  • 90歲阿公徐金海（左）出獄後，隔天就先籌了5000元還給竹東鎮柯湖里里長呂建宏（右）。（記者蔡孟尚攝）

    90歲阿公徐金海（左）出獄後，隔天就先籌了5000元還給竹東鎮柯湖里里長呂建宏（右）。（記者蔡孟尚攝）

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