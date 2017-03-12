90歲酒駕坐牢 鄉里不忍 集資救阿公
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮高齡90歲阿公徐金海，酒駕被判刑2月，卻因未到案而遭通緝，2日被捕後，低收入戶的阿公繳不出罰金，只好入獄；鄉親擔心他受不了獄中生活，集資5萬4000元展開「搶救阿公」行動，阿公被鄉親營救出獄後，感動得老淚縱橫，直說︰「再也不敢酒駕了！」
遇到老友 半杯高粱下肚
資深警員說，90歲老人能行動如常就很不容易了，這位阿公不但趴趴走，耳聰目明，對談清楚，甚至能騎機車，真是不簡單；不過，阿公也可能是史上最老的酒駕通緝犯了。
阿公徐金海說，去年某日在戲曲公園遇見一群在唱歌的老朋友，因盛情難卻，喝了半杯高粱，騎車離開時，沒想到碰上警察，被酒測後移送。
遇警攔查 誤以為沒有事
因當天就讓他回家，他以為沒事，沒想到竟被判刑還遭通緝，2日警察上門時，他還不知是怎麼一回事。
低收戶繳不出罰金6萬
柯湖里里長呂建宏說，他接到徐金海乾女兒的求救電話後，去地方法院、地檢署了解，才知徐金海因酒駕案被判刑2個月，得易科罰金，但徐沒去繳罰金，所以遭通緝，若不想坐牢，可繳罰金換回自由。
阿公被抓去關的消息傳開，柯湖里的鄉親們擔心他已年老，怕他熬不過2個月的牢獄生活，但阿公的兒子當廚工，薪水微薄，乾女兒的收入也不穩定，實在無力負擔將近6萬元的罰金。
大家正在商量對策時，阿公的乾女兒打求救電話給里長呂建宏，盼能借錢繳罰金，她承諾每月分期攤還3千至5千元。
鄉里伸援…阿公激動哭了
呂建宏說，因同情阿公，有7位鄉親同意先墊款救人，不足部分由呂湊足，8日去地檢署繳罰金後，已經坐了6天牢的阿公才獲救，得知鄉親如此照顧，阿公激動得掉下眼淚。
阿公說，以前以打零工為生，不識字，只會寫姓名，且因在外租屋，沒住老家戶籍地，所以搞不清楚有無收到法院文書；以前也曾酒駕被抓，但從未坐牢，經此教訓，再也不敢喝酒騎車了。
先籌5千還大家 直呼不敢了
呂建宏說，熱心墊錢的鄉親擔心被誤會袒護酒駕犯，都很低調，而阿公感激大家，出獄隔天就先還了5千元。
阿公說，退休後生活簡單，有空就出門找朋友，多走多動，就不會感覺老，但畢竟有歲數了，他決心聽大家勸告，盡量搭公車、走路，少騎機車，免得又被抓酒駕。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 梅蘭妮亞出道 總算像第一夫人了
- 百萬現金當棉被蓋 這張照讓網友直呼土豪94狂
- 03/12 各報重點新聞一覽
- 老畫家捕捉228 三峽畫展露哀思
- 【單身女子公寓】四十不惑男的結婚論
- 要廢核 反空污 南台灣全面啟動
- 首爾經典傳真／看看南韓 早已不把台灣當世仇
- 前鰭遭塑膠袋纏住 赤蠵龜擱淺死亡
- 311地震6週年 日逾12萬災民仍有家歸不得
- 醫病》過年喝很大 35歲酗酒男命在旦夕
- 毒販逃亡19年藏身墨西哥 警方用臉書將他抓回
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League cash said unwanted
- 蘭德公司：薩德貴 也不符台灣需求
- 8縣市首長進軍日本 經濟效益突破億元
- 永遠的陳同學 大仁哥哽咽憶恩師
- 近萬鉛管戶未汰換 新北議員開罵
- 柯神不夠神 勇士又連敗
- 5歲就入獄…楊逵女兒楊碧靠花藝療傷
- 議程趕趕趕 分組審查快不了
- 自由廣場》邪惡的打手
- 〈婚戀新世代〉子女幸福 請等候通知
- 自由廣場》安養中心大火 談長照孤兒
- 喜翔不娶小36歲女友 避提婚事
- 台塑化︰明汽油降3角 柴油降4角
- 深夜發現火警 首要叫醒家人逃生
- 【微小說】未完成
- 梅樹月 展13老畫家複製畫
- 董事長返台挺歌王 合唱嗨歌
- 幕後》他們因龔清概皮皮剉
- 陳冠良／歧身
- 屏縣2鴨場染禽流感 撲殺萬餘隻
- 靜宜3女大生動漫迷 推手遊玩cosplay
- 〈漫漫姻緣路〉怨 偶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Baseball fans plan march to save team
- 〈徵文啟事〉冷戰休戰
- 吃人腦實境秀 CNN主持人惹議
- BY2姊沾錦榮 妹妹看好戲 Miko吸引混血兒圍繞 Yumi黑人市場吃香
- 需猿挺奧運 棒協將拜會劉保佑
- 「萬眾騎BIKE」上路 國中生助修鐵馬
- 花開3成 林初埤木棉花節迎賓
標題：90歲酒駕坐牢 鄉里不忍 集資救阿公
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email