杜絕合法掩護非法／從「放大」立案資訊做起
2017-03-11
〔記者謝武雄、林國賢、楊綿傑／綜合報導〕如何挑選長照中心、老人安養院，合格安養機構須懸掛政府許可設立證書，證書上載名核可床數、營業範圍，長者入住前，家屬除審視證照，最好實際查看環境，從飲食、居住安全全面觀察，了解證照核定床數、營業面積是否相符。
但這次起火的長照中心雖合法立案，卻被業者動手腳，將長者移到非法區域，還編理由敷衍家屬，讓人防不勝防。
使用面積、區域 應確實公告
台灣居家服務聯盟理事長林金立昨表示，政府的稽查人力確實很難完全揪出有心「合法掩飾非法」業者，民眾更難發現業者是否超收，或有其他違規事項，與其仰賴稽查人員揪出不法，不如從源頭建立透明公開規範與制度，要求機構將合法使用面積、區域、人數等資訊，公告在明顯、易看之處（如機構的大門口），民眾可一目了然，自己先行把關篩選。
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