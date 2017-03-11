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里長經營口碑佳…怎料仍出事

2017-03-11

〔記者李容萍／桃園報導〕愛心長期照顧中心火警釀4死，死者邱秀城的女兒表示，父親因糖尿病不良於行，去年12月底住進該中心，原本住1樓，因空氣比較不好，前幾天才換到2樓病房。

邱女說，平時去探視時，都會看到2、3名外籍看護在照料病患，前天姊姊去探視，父親在家人攙扶下，還可以緩步行走，講話也中氣十足，僅有重聽等小毛病。

邱女表示，當初是打聽到這家長照中心口碑還不錯，且是里長開設，剛好有兄姊也住在附近，才將父親送過去，長照中心每月收取2萬多元看護費，家人已預繳3個月費用，好好的人變成這樣，家人們無法接受。

「昨天才去看爸爸...」

死者葉步強的3個兒子上午趕到國軍桃園總醫院的太平間，大兒子接到電話不敢置信，回說「別拿這種事開玩笑」；二兒子泣訴「我昨天才去看他，怎麼可能？」

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  • 長照中心大火釀4死，邱秀城的家屬要求法院立即凍結業者資產並究責。（記者李容萍攝）

    長照中心大火釀4死，邱秀城的家屬要求法院立即凍結業者資產並究責。（記者李容萍攝）

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