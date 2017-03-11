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「密室」無消防設備 如送長者進死亡陷阱

2017-03-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕檢警還查出，違規的2樓連緊急照明設備都沒有，可說幾乎沒消防安全設備，停電時看護黎氏梅紅為方便查看長者，才在4個房間的櫃子上擺放蠟燭。

桃園市政府社會局長古梓龍昨痛批，出事的私立愛心長期照顧中心「不老實」，家屬到現場了解，看到的都是立案登記的1樓，環境舒適又乾淨，沒想到長者入住後，卻被帶到2樓住，發現後提出質疑，院方以擴充營業、搬到2樓沒有問題搪塞，沒想到2樓根本不合法。家屬嘆，當初應該追根究底，或許憾事就不會發生。

家屬怨 入住一樓被移二樓

古梓龍表示，愛心長期照顧中心的做法根本是隱匿事實，很不老實，民眾如發現安養機構更換病床位置，要特別警覺，並向市府提出檢舉。

愛心長期照顧中心火警燒出長照問題，主要是政府對業者違規使用缺乏有效的稽查力道，以本案為例，核准營業範圍在1樓，市府的聯合稽查、夜間稽查也都侷限在1樓，間接造成這次奪命火警。

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