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「密室」非法超收 安養院惡火害4命

2017-03-11

假牆暗藏電梯 躲過稽查

〔記者李容萍、鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕桃園市龍潭區龍元路的「私立愛心長期照顧中心」合法立案，業者卻在2樓非法私設20個「黑戶」床位，超收16名長者，還特製夾板掩藏1樓電梯，矇騙稽查人員，未料昨晨失火，2樓同房4名長者枉死火窟，無良業者行徑宛如製造死亡陷阱，招致社會譴責。

疑停電點蠟燭 釀災難

惡火燒出長照中心違規超收等問題，負責人龍潭里里長鍾朝麟（58歲）、兒子鍾健民（30歲）被依刑法業務過失致死送辦，

受傷的越南籍看護黎氏梅紅還多一條公共危險罪。檢察官複訊後，鍾朝麟及鍾健民各以50萬元交保，黎氏梅紅10萬元交保，3人都限制住居；鍾朝麟的妻子施美雲改列證人。

里長父子無良 百萬交保

行政部分，桃園市社會局昨開罰36萬元，其中2樓違規使用釀災，裁處最重30萬元罰鍰，超收再罰款6萬，並限期改善，否則勒令停業。

行政罰36萬 最重可勒令停業

警、消及社會局調查，愛心長照中心103年6月立案，登記範圍只有1樓，核定床數22床（含插管11床），卻收容37人（1樓21人、2樓16人）。

消防員棉被當擔架搶救

昨凌晨零時至上午6時，因配合台電施工，龍元路停電，越南籍看護黎氏梅紅在2樓值班，1樓有2名外籍看護；黎女坦承因停電，在2樓4個房間點蠟燭照明。

昨清晨5時許，疑使用蠟燭不慎而失火，竄出火焰和大量濃煙，1樓21名長者被消防員救出。

但16名長期臥病、行動不便的長者，和女看護黎女受困2樓，消防員以棉被、床單充當擔架，從樓梯救出這17人，但同住一房的魏炳才（88歲）、葉步強（78歲）、邱秀城（90歲）、奚少璋（47歲）行動不便，4人被濃煙嗆昏、燒傷，不及逃出，消防員趕到時4人已死，另13傷；死者家屬傍晚到場招魂，場面哀戚。

現場樓高僅4層，根本沒電梯，消防員搶救時納悶「這些行動不便的長輩，平日如何上2樓？」滅火後驚覺居然暗設「隱藏版電梯」。檢警這才查知，無良業者拓建2樓，違法收容16人，為方便老殘人家上樓，將電梯設在辦公室通往病房的通道之間，唯恐被稽查到，用夾板特製假牆掩人耳目，甚至安裝防跌把桿，與環境一體成型，社會局人員驚呼：「根本看不出來。」

該中心去年9月被查出室內消防栓不合格，10月複檢後合格，消防員回憶，安檢時「根本看不出別有洞天通往2樓」。

去年8月31日，社會局夜間稽查，現場竟無護理人員。今年2月21日稽查，護理人員短缺1人，現場只有2名本國籍看護排班，尚缺4名本國籍看護，社會局要求3月25日前改善，該中心3月4日回覆，已聘請12名看護、2名護理師。

負責人鍾朝麟父子受訪說「我們做錯了，會負起全部責任，絕不逃避」；夾板假牆內，為何有電梯？父子僅說2樓病床去年5月才啟用，電梯已存在30多年。

桃市將協助假扣押業者財產

桃園市長鄭文燦表示，市府已和地檢署聯絡並徵得同意，將協助家屬對負責人聲請假扣押或保全追徵財產，並協助安置到其他合法安養機構。

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  • 龍潭長照中心大火，里長父子鞠躬道歉：我們做錯了。（記者李容萍攝）

    龍潭長照中心大火，里長父子鞠躬道歉：我們做錯了。（記者李容萍攝）

  • 業者以夾板、防跌把手包藏電梯，外人根本看不出裡頭玄機。（民眾提供）

    業者以夾板、防跌把手包藏電梯，外人根本看不出裡頭玄機。（民眾提供）

  • 消防員以棉被當擔架，搶救二樓受困的長者。（記者李容萍翻攝）

    消防員以棉被當擔架，搶救二樓受困的長者。（記者李容萍翻攝）

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