「密室」非法超收 安養院惡火害4命
假牆暗藏電梯 躲過稽查
〔記者李容萍、鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕桃園市龍潭區龍元路的「私立愛心長期照顧中心」合法立案，業者卻在2樓非法私設20個「黑戶」床位，超收16名長者，還特製夾板掩藏1樓電梯，矇騙稽查人員，未料昨晨失火，2樓同房4名長者枉死火窟，無良業者行徑宛如製造死亡陷阱，招致社會譴責。
疑停電點蠟燭 釀災難
惡火燒出長照中心違規超收等問題，負責人龍潭里里長鍾朝麟（58歲）、兒子鍾健民（30歲）被依刑法業務過失致死送辦，
受傷的越南籍看護黎氏梅紅還多一條公共危險罪。檢察官複訊後，鍾朝麟及鍾健民各以50萬元交保，黎氏梅紅10萬元交保，3人都限制住居；鍾朝麟的妻子施美雲改列證人。
里長父子無良 百萬交保
行政部分，桃園市社會局昨開罰36萬元，其中2樓違規使用釀災，裁處最重30萬元罰鍰，超收再罰款6萬，並限期改善，否則勒令停業。
行政罰36萬 最重可勒令停業
警、消及社會局調查，愛心長照中心103年6月立案，登記範圍只有1樓，核定床數22床（含插管11床），卻收容37人（1樓21人、2樓16人）。
消防員棉被當擔架搶救
昨凌晨零時至上午6時，因配合台電施工，龍元路停電，越南籍看護黎氏梅紅在2樓值班，1樓有2名外籍看護；黎女坦承因停電，在2樓4個房間點蠟燭照明。
昨清晨5時許，疑使用蠟燭不慎而失火，竄出火焰和大量濃煙，1樓21名長者被消防員救出。
但16名長期臥病、行動不便的長者，和女看護黎女受困2樓，消防員以棉被、床單充當擔架，從樓梯救出這17人，但同住一房的魏炳才（88歲）、葉步強（78歲）、邱秀城（90歲）、奚少璋（47歲）行動不便，4人被濃煙嗆昏、燒傷，不及逃出，消防員趕到時4人已死，另13傷；死者家屬傍晚到場招魂，場面哀戚。
現場樓高僅4層，根本沒電梯，消防員搶救時納悶「這些行動不便的長輩，平日如何上2樓？」滅火後驚覺居然暗設「隱藏版電梯」。檢警這才查知，無良業者拓建2樓，違法收容16人，為方便老殘人家上樓，將電梯設在辦公室通往病房的通道之間，唯恐被稽查到，用夾板特製假牆掩人耳目，甚至安裝防跌把桿，與環境一體成型，社會局人員驚呼：「根本看不出來。」
該中心去年9月被查出室內消防栓不合格，10月複檢後合格，消防員回憶，安檢時「根本看不出別有洞天通往2樓」。
去年8月31日，社會局夜間稽查，現場竟無護理人員。今年2月21日稽查，護理人員短缺1人，現場只有2名本國籍看護排班，尚缺4名本國籍看護，社會局要求3月25日前改善，該中心3月4日回覆，已聘請12名看護、2名護理師。
負責人鍾朝麟父子受訪說「我們做錯了，會負起全部責任，絕不逃避」；夾板假牆內，為何有電梯？父子僅說2樓病床去年5月才啟用，電梯已存在30多年。
桃市將協助假扣押業者財產
桃園市長鄭文燦表示，市府已和地檢署聯絡並徵得同意，將協助家屬對負責人聲請假扣押或保全追徵財產，並協助安置到其他合法安養機構。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 楊麗菁玩命深潛 與鯊共舞
- 美軍將持續在南韓部署薩德反導系統
- 《2017秋冬男裝週》19
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 豪小子16分 癡癡等連勝
- 九把刀回首劈腿風波：當時有「這件事」可做很幸福
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇
- 《台中車站百年慶》兩日鐵道小旅行 千元有找
- 卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則
- 傳砲轟黨中央 陳菊：報導非事實
- 《2017秋冬男裝週》18
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 彩繪兒時永安 耆老激動憶往
- 光療唇油 唇色自己決定
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-student held for espionage
- 美墨邊境 非法入境人數大減4成
- 雲林家暴案下降 老人受虐增加
- 黨產會勝訴 府：盼政黨競爭回歸政策理念而非財富
- 屏東水底寮要拓寬 公路單位：往縣道旁槽化島施工
- 台化訴願演出逆轉 環團痛批「違憲無效」
- 桃園沿海饋線改善 未來不斷電
- 墾丁音樂季訂房冷 業者再炒「裸體逛街」
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 樂陞股東會將延期5週
- 媽祖回鑾交管 值勤警官昏倒命危
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 4次觸身球 林琨笙的策略
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- 中常會通過提高黨代表參選門檻 洪秀柱先前退讓 昨轉「憤怒」
- 新化農會選舉 三巨頭全換人做
標題：「密室」非法超收 安養院惡火害4命
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email