富家子啃老吸毒 被逮堅穿名牌衣

2017-03-11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市57歲陳姓大地主6日報警，指兒子要打他，警方趕到場卻查出兒子陳男吸安，查扣0.8公克安毒，陳男要求先讓他洗完澡，然後西裝筆挺、戴上鑽錶、名牌包，才隨警至警局，陳父淚眼拜託警方幫兒子勒戒。

父嘆：吸到頭殼壞掉

大社警方到陳家處理時，32歲陳男（公共危險、妨害公務前科）神色恍惚，被查出吸安，警方要帶回製作筆錄時，他堅持出門習慣，要求先沐浴、換西裝、戴上鑽錶、Gucci、LV名牌包，一身貴氣出門，排場不小。

陳父經商有成，但兒子陳男高中交友不慎染毒癮，毒齡迄今15年，生活全賴雙親濟助，會作勢毆打家人，陳父嘆說：「吸毒吸到頭殼壞掉！」