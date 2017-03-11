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深山設廠 海上走私 台灣淪毒島

2017-03-11

〔記者王秀亭、邱俊福／綜合報導〕台灣山區、海上分別查獲毒品，海巡署在台東外海查獲走私K他命846公斤，是該署史上查獲此類最大宗；刑事局則和基隆市警方在新竹山區查獲製造安毒工廠，起獲50公斤半成品。

台東膠筏載846公斤K他命

海巡署台東機動查緝隊長李泉龍表示，前晚在台東縣長濱鄉宜灣外海0.8浬處，攔查新港籍膠筏，甲板有多個麻袋，經檢驗內有三級毒品K他命846公斤，依每公斤市價50萬元計，總額達4億2300萬元。

毒品疑來自中國，綁上浮球，丟包長濱外海，再由膠筏撈取，運至台灣。44歲陳姓船長和鄭姓船員被捕，但船長的家屬辯稱30大包毒品是在海上撿到，還沒報案就被抓。

當地漁民說，墾丁春吶將至，這批毒品若流入市面，後果堪虞；101年3月2日，長濱鄉白桑安海岸就查獲600多公斤丟包毒品，當時正值墾丁春吶前夕，這次時機相同，但數量更龐大。

尖石工寮50公斤安毒半成品

另有48歲男子吳俊賢，在新竹縣尖石鄉海拔500公尺的深山小徑，用鐵皮工寮設安毒工廠，刑事局會同基隆警方日前逮吳嫌，起獲50公斤安毒半成品。

專案警探深入新竹縣山區偵查，7日發現吳嫌，跟監查出鐵皮工廠位置後以鐵撬破門，逮捕正在製毒的吳嫌，起獲半成品50公斤、製毒化工原料約300公斤（可製成150公斤毒品），以及馬達、蒸餾桶等製毒機具。

吳嫌租工寮已6、7年，被逮卻說是前一天才進去動工，檢方複訊後聲押獲准。據悉，吳俊賢在103年就被警方查獲車內有2公斤安毒，但同車友人一肩扛下罪責，吳獲不起訴。

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  • 製毒的鐵皮工寮。（記者邱俊福翻攝）

    製毒的鐵皮工寮。（記者邱俊福翻攝）

  • 東海岸長濱鄉宜灣外海查獲重達846公斤的K他命，數量之大是海巡署史上查獲最大宗。（記者王秀亭攝）

    東海岸長濱鄉宜灣外海查獲重達846公斤的K他命，數量之大是海巡署史上查獲最大宗。（記者王秀亭攝）

  • 海巡署攔截膠筏，並在筏上查獲毒品。（記者王秀亭翻攝）

    海巡署攔截膠筏，並在筏上查獲毒品。（記者王秀亭翻攝）

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