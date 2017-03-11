大樂透頭獎、貳獎雙摃

2017-03-11

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000024期大樂透，頭獎與貳獎雙雙摃龜。昨晚開獎的第106000059期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台南市安南區安中路三段282號「佰面旺彩券行」。