W飯店女模命案 土豪哥遭索上億封口費？
〔記者張文川、溫于德／台北報導〕「W」飯店郭姓女模命案，台北地院昨首度開庭審理，提訊「土豪哥」朱家龍等4名在押被告、傳喚2名交保共犯；昨外界傳聞，指命案發生後，疑有同案被告有意向土豪哥勒索1億元封口費，也有在場傳播妹想要千萬元封口費，但昨庭訊時無人提及此事。土豪哥的律師李建慶表示，先前有聽說過，他建議朱的家屬，若是真的，最好別付錢。
律師：有聽說 建議別給
媒體指出，藥頭江哲瑋看準土豪哥財大氣粗又怕事，事發後向朱家龍討1億元安家費，否則就要把事情抖出來，在場的小模傳播妹也向朱討千萬元封口費；對此，昨法庭內無人向法官和檢察官反映，土豪哥委任律師李建慶庭訊後受訪表示，有聽到一些傳聞，但不知是否為真，先前建議朱和家人，若有勒索，最好別給錢。
被告蔡逸學回答法官，是朱家龍主動找洪聖晏開趴，洪再邀他參加，他和朱家龍一進房，就見桌上有朱家龍放的毒軟糖；朱叫他去聯絡藥頭調大麻來，他遂聯絡藥頭江哲瑋，詢問是否弄得到，江帶來一些毒品，但沒帶大麻。
江哲瑋承認，去年12月4日凌晨4點多，帶著5包「金色小惡魔」咖啡包等毒品進房，並收取3萬5000元；同月6日晚上9點多，又帶「梅片」20片、K他命20公克，預計收取3萬元，但自稱受託買毒，否認販毒牟利，且是買一次毒、分兩次取貨，應只論一罪。
另一藥頭張子奕也表示應朱家龍之邀，才赴房間現場，他雖承認提手提袋進入房間，但否認袋內裝的是毒品咖啡包，且沒向房內的人收錢，並未意圖營利而從中獲利。
土豪哥則向法官說，他是應朋友邀請前往現場參加派對；律師補充表示，朱家龍未轉讓禁藥、毒品，也未向藥頭張子奕、江哲瑋買毒，派對期間朱兩度離房，不知同房其他人有無買毒或吸毒。死者生前意識不清時，在場人未將她送醫，卻聯絡密醫施打排毒針，都與朱沒有直接關係。
本案起訴6名被告，土豪哥朱家龍、友人洪聖晏、蔡逸學，3人涉「藥事法」轉讓偽藥、禁藥致死罪，各求刑12年、11年半、11年；藥頭江哲瑋、張子奕涉販賣二、三級毒品，各求刑11年、10年半；丟棄郭女手機的陳秉澤則涉湮滅證據罪。
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