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孿生哥冒充弟 騙過官署押屋借錢

2017-03-10

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子冒用雙胞胎弟弟身分，瞞過新北市板橋地政及戶政事務所，取得弟弟房產權狀、身分證等，拿房產設定抵押權，向傅姓男子借得250萬元，東窗事發後，抵押權遭塗銷，傅男不滿損失提出國賠；新北地院法官認為，張家雙胞胎長相神似，如果沒有提示，常人難以分辨照片差異，認定地政及戶政人員無過失，判傅男敗訴。

不甘損失250萬 債主提國賠

據查，張男弟弟擁有新北市板橋區莒光路一處二樓房產，張弟103年8月因病住院治療，張男因缺錢，動起歪腦筋，同月29日拿著弟弟的身分證與印章，跑到地政事務所辦理不動產所有權狀遺失補發登記。

張男隔年再到戶政事務所，冒稱弟弟身分證遺失，並拿自己的照片補辦身分證，同時變更印鑑及印鑑證明等，最後以房產當抵押，向傅男借款，設定擔保債權375萬元，得手250萬元。

戶政事務所事後察覺異狀，通知張弟說明，案件才曝光。地政所將抵押權塗銷，傅男提訴要張男及張弟負責，法院只判由張男賠償250萬元，但張男根本沒錢，傅男認為戶政及地政事務所疏於核對，提出國賠。

一模一樣 判地政及戶政無過失

法官認為，張男熟知弟弟個資，且張男曾以同樣手法向銀行貸款得手，對保人員出庭時，仍無法分辨哥哥與弟弟，可見若沒有相關提示，常人難以分辨雙胞胎兄弟的樣貌與照片差異，判決戶政及地政事務所無過失；全案可上訴。

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  • 張姓男子瞞過板橋戶政及地政事務所，將弟弟的房子抵押借錢，法院判定兩官署沒過失。（記者王定傳翻攝）

    張姓男子瞞過板橋戶政及地政事務所，將弟弟的房子抵押借錢，法院判定兩官署沒過失。（記者王定傳翻攝）

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