稅官助逃稅 計算機按索賄密碼

2017-03-10

〔記者王定傳／新北報導〕前台北國稅局綜合規畫科審查員黃國銘，鎖定甲山林廣告、煌裕汽車材料等業者，威脅要變更申報行業別，讓業者多繳稅額，再趁機索賄，黃員討錢時不出聲，狡猾地在計算機上按出索賄密碼「200」，暗示要200萬元，前後共收賄300萬元；新北地院依貪污罪判刑10年，褫奪公權4年，可上訴。

按200 兩案共收300萬

68歲的黃國銘已在103年退休，101年在職期間，承辦煌裕公司99年度營所稅覆核時，對記帳士事務所曾姓女負責人稱，要將煌裕的行業別從「金屬製造業」改為「汽車零件製造業」，營所稅將達1千萬元以上，並在計算機上按出「200」，曾女以為是補稅額便離去。

同年7月，黃國銘見曾女未有行賄動作，親自前往事務所，向曾女暗示「表示一下」，曾女才恍然大悟，並支付40萬元，黃國銘回說「數字不對，那天不是按給妳看了？」曾女聽聞後，本想拿回紙袋，黃怕煮熟的鴨子飛了，自行砍價說「不然少一點，120萬元」，幾天後再上門拿走餘款80萬元。

法官查出，黃國銘在99年度也承辦甲天地、甲山林2公司營業所得稅覆核，認為甲天地非「廣告服務業」，而是「不動產代銷業」，如變更申報行業別，甲天地要再補繳稅金，甲山林申報營業稅率也過低。

貪污罪 一審判刑10年

甲天地、甲山林委由留姓財會顧問出面，邀黃打高爾夫球協調，黃員開口討錢，兩家公司負責人徐永仁及張瀛珠為免遭刁難，同意支付賄款合計180萬元；黃國銘否認犯行，合議庭不採信，斥責他有損官箴，損及國家法益。