女師哭認酷刑虐童 「園長指示」不敢不從
承認抓腳倒吊旋轉等6罪狀
〔記者張文川、溫于德／台北報導〕台北市「長欣補習班」女負責人林漢凌，女老師劉蕓德、金智儀，3女涉嫌長期虐待L姓男童長達7年，害男童罹患創傷後壓力症候群。台北地檢署依「妨害幼童發育」罪嫌起訴3女，台北地院昨首度開庭，林漢凌、劉蕓德都不認罪，只有金智儀一改前供，哽咽承認犯下壓頭浸水、抓腳倒吊旋轉等6項酷刑罪狀，但強調「園長指示的，她很凶，我不敢拒絕。」
起訴指出，2歲半的L童在2006年赴長欣補習班上學，此後遭凌虐7年，曾被壓頭塞進裝滿冷水的水桶、長時間半蹲、交互蹲跳、跨椅懸空的「桂河大橋」、冬天沖冷水、還有「人體風火輪」（抓住雙腳、頭下腳上旋轉）、用愛的小手毆打等。林女還在班上指L母在醫院上班，L童「手上有病毒，尿尿有細菌」，逼他全天戴口罩坐教室外，禁止喝水、吃飯、上廁所，逼他吃有7公分黴菌絲的發霉點心、辣椒水噴臉、穿女裝供她嘲弄等。
「園長很凶 我不敢拒絕」
昨庭訊時，47歲園長林漢凌說不是她直接照顧L童，各班由導師帶班，她沒體罰他，校內也沒「愛的小手」，2009年L童頭部的撕裂傷，是他爬到CD櫃上，被掉下來的收音機砸到，她帶去就醫。34歲劉蕓德說，她不是L童的導師，很少接觸到他；律師表示，劉蕓德嗓門大，但未虐童。
不信自己 當初怎那麼聽話
只有36歲金女認罪，指是園長林漢凌指使，且「園長只針對L童，不知他們有什麼過節」。她哽咽承認按壓L童的頭去浸水桶，「林園長說他不乖，叫我這樣處罰他，處罰時她也在場」。法官質問：「妳不知道這樣可能殺人未遂嗎？」在校擔任行政的金女哭說：「園長很凶，我很怕她，我也無法想像，當初為什麼這麼聽她的話」。
園長及另一女師 仍不認罪
金女承認有處罰L童半蹲，但每次只有5至10分鐘，另承認叫L童脫光後，在洗手台用冷水沖他身體，因林女說家長央請校方幫他洗澡，沒熱水只好用冷水，不記得當時是冬天還是夏天；法官反問：「不管什麼天，妳會這樣對自己的小孩嗎？」金女無言。
金女承認抓L童的腳倒立旋轉，用愛的小手打他腳底，但沒打頭，直接打臉林園長的辯詞。金女還承認拿園長帶來的東西，指定要L童吃，她不知是壞掉的牛奶與餿水湯。
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