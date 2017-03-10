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3/9 威力彩頭獎連7摃

2017-03-10

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106020期威力彩，頭獎連7摃。昨晚第106058期今彩539，頭獎6注中獎，各得400萬元，獎落台北市內湖區康寧路三段「合益投注站」、台南市安南區同安路「財運到彩券行」、台中市南區美村南路「登億彩券行」、台中市大里區東榮路「昌旺彩券行」、台中市東區台中路「金富貴彩券行」、彰化縣社頭鄉橋頭村員集路「日日鑫商行」。

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2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
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