名媛女兒是他的 董座判付千萬扶養費

2017-03-10

〔記者楊國文／台北報導〕某名媛12年前在美未婚生女，一位知名企業界董事長提供生活資助，但不承認是女童生父，名媛幫女兒提起「確認親子關係存在」訴訟，但董事長拒驗DNA；最高法院依董事長和女童長相神似、血型相同及給予資助等特徵，昨維持歷審見解，認定他是女童生父，判董事長每月應給付扶養費4萬5千元直到女童20歲成年為止，還須支付名媛先前單獨扶養女兒共256萬元扶養費確定，估計總額近千萬元。