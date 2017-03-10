金門殺警案 纏訟17年無罪確定

2017-03-10

〔記者吳正庭／金門報導〕1998年金門保一警員曹義國遭槍殺命案及2000年台銀金門城內辦事處搶案，金門高等法院更三審前天對涉案被告葉維輝作出無罪判決；依刑事妥速審判法第八條規定，此案不得上訴最高法院，全案定讞。

1998年9月28日，支援金門縣警察局的保一員警曹義國，凌晨在縣警局大門值勤，連人帶槍失蹤；10月1日，曹員頭部中2槍，陳屍於金寧鄉四埔林場林地，配備的90手槍、2個彈匣、24發子彈和腰帶全不翼而飛。

2000年1月15日，一名頭戴全罩式安全帽的歹徒持槍闖入金城鎮台銀金門城內辦事處，連開3槍行搶未果逃逸。

警方根據搶案現場遺留彈殼送刑事局鑑定，發現與曹員中槍的子彈，均屬警用90手槍的配彈且為同一批號。

專案小組追查發現，原為縣警局警員的葉維輝，在職及離職期間與人衝突，有亮槍紀錄，認其涉有重嫌。

警方在葉宅附近的防空洞找到手槍一把、彈匣2個及子彈，並發現子彈批號與曹案配槍子彈相同；警方將葉移送檢方起訴，一審判無期徒刑；但葉員對案情全盤否認，警方也未在槍枝等證物找到葉的指紋等直接證物，二審判無罪，更一審無罪，更二審又判無期徒刑。

福建高等法院金門分院8日更三審改判無罪，認為被告涉犯殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例、加重強盜未遂罪、殺人未遂罪嫌的事證，因與客觀事證鑑驗結果不符，均難以採信。

另有關被告曾向其他第3人自白等部分，也均因查無實證，或僅屬空泛說詞，難認與事實相符。