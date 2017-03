「別像W命案」母勸別赴約 NYU正妹毒趴丟命

2017-03-10

〔記者陳薏云/新北報導〕又重演台北市W Hotel的毒趴害命事件,這次死者是美國紐約大學(NYU)畢業的高材生!

毒友當晚繼續開毒趴

上月22日凌晨,30歲吳姓女子偕30歲周姓男友赴新北市永和區摩鐵開趴,並邀蕭女與張男這對情侶狂歡,不料吳女疑嗑藥過度,23日下午口吐白沫昏迷,送醫不治;離譜的是,吳女殞命,蕭女卻照常和張男去另一家摩鐵開毒趴,警方查獲後無奈地說:「對生命毫不愛惜!」

據悉,吳女出門赴約之前,吳母勸她︰「別去,不要弄得像W Hotel的郭姓女模一樣死掉!」未料一語成讖。

警方調查,吳女與結識逾10年、有毒品前科的周男入住摩鐵,隔日打電話邀張男「要不要一起來開趴,帶東西來!」張男帶蕭女及毒品赴約,張男將毒品賣給周男後先離去,吳女則和蕭女、周男徹夜狂歡。

23日中午,吳女開始口吐白沫昏迷,周男趕緊叫計程車送她就醫,蕭女匆匆逃離現場,警方獲報後搜索摩鐵,在房內查獲10包毒咖啡、10顆二級毒品MDMA(搖頭丸),周男指認識張男2週,花8千元向張購毒。

同行小模疑IG追悼

離譜的是,23日晚間10時,蕭女與張男會合後,再約26歲郭男到中和區摩鐵開趴,蕭女遇警臨檢裝昏迷,3人被查獲2級毒品MDMA及三級毒品K他命。

警方調查,死者吳女從事精品販售,個性活潑。蕭女是外拍小模,臉書追隨者2千多人,和吳女熟識,常相約開趴;上週,蕭女在「Instagram」PO照片,內文寫「You are the most beautiful angel」,疑紀念早逝的吳女。

周男、蕭女及張男被依毒品罪送辦後,獲檢方交保候傳。警方說,若確認吳女毒發身亡,不排除依過失致死罪究辦張男等人。