「別像W命案」母勸別赴約 NYU正妹毒趴丟命

2017-03-10

〔記者陳薏云／新北報導〕又重演台北市W Hotel的毒趴害命事件，這次死者是美國紐約大學（NYU）畢業的高材生！

毒友當晚繼續開毒趴

上月22日凌晨，30歲吳姓女子偕30歲周姓男友赴新北市永和區摩鐵開趴，並邀蕭女與張男這對情侶狂歡，不料吳女疑嗑藥過度，23日下午口吐白沫昏迷，送醫不治；離譜的是，吳女殞命，蕭女卻照常和張男去另一家摩鐵開毒趴，警方查獲後無奈地說：「對生命毫不愛惜！」

據悉，吳女出門赴約之前，吳母勸她︰「別去，不要弄得像W Hotel的郭姓女模一樣死掉！」未料一語成讖。

警方調查，吳女與結識逾10年、有毒品前科的周男入住摩鐵，隔日打電話邀張男「要不要一起來開趴，帶東西來！」張男帶蕭女及毒品赴約，張男將毒品賣給周男後先離去，吳女則和蕭女、周男徹夜狂歡。

23日中午，吳女開始口吐白沫昏迷，周男趕緊叫計程車送她就醫，蕭女匆匆逃離現場，警方獲報後搜索摩鐵，在房內查獲10包毒咖啡、10顆二級毒品MDMA（搖頭丸），周男指認識張男2週，花8千元向張購毒。

同行小模疑IG追悼

離譜的是，23日晚間10時，蕭女與張男會合後，再約26歲郭男到中和區摩鐵開趴，蕭女遇警臨檢裝昏迷，3人被查獲2級毒品MDMA及三級毒品K他命。

警方調查，死者吳女從事精品販售，個性活潑。蕭女是外拍小模，臉書追隨者2千多人，和吳女熟識，常相約開趴；上週，蕭女在「Instagram」PO照片，內文寫「You are the most beautiful angel」，疑紀念早逝的吳女。

周男、蕭女及張男被依毒品罪送辦後，獲檢方交保候傳。警方說，若確認吳女毒發身亡，不排除依過失致死罪究辦張男等人。