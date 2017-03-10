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預告日AV女優來台賣淫 色情業嗆警「絕對抓不到」

2017-03-10

〔記者王捷／台南報導〕台南警方啟動「正俗專案」積極取締色情與賭博，但有業者不以為意，還向客人掛保證「警察絕對抓不到」，並預告要從日本引進AV女優「星空キラリ（音譯為星空綺羅里）」來台賣淫，一次性交易喊到7萬5000元；警方對此持保留態度，並嚴陣以待。

據了解，這個月業者將從日本引進AV女優星空キラリ，保證絕對是女優本人服務。傳言女優受到雞頭說服，指稱日本小姐稀少，在台灣賣淫錢好賺、又不怕被抓，還向女優擔保，來台14天就可以賺到50~70萬元。

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  • 業者直接拿女優今年新出的作品，當作宣傳照。（記者王捷翻攝）

    業者直接拿女優今年新出的作品，當作宣傳照。（記者王捷翻攝）

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