扮嫖客抓私娼 2警遭圍毆求救
2017-03-10
〔記者廖雪茹／新竹報導〕員警掃黃，竟遭皮條客圍毆，狼狽逃出私娼寮！
皮條客逞凶 4嫌到案
新竹縣警局行政科8日深夜率隊到湖口鄉榮光路私娼寮掃黃，2名員警便衣喬裝嫖客入內，掌握事證表明身分並制伏謝姓皮條客後，竟遭謝男同夥持鐵椅與棍棒圍毆，2警掛彩逃出後向支援警力呼救，但一夥人已鳥獸散，包括21歲謝男在內，昨天共有4名嫌犯到案。
由於當時場面混亂，一度傳出有7、8人圍毆雙警，但事後釐清動手的有3人，其餘為圍觀嫖客；警方顏面無光，昨天展開1個月封街大掃黃，派員輪流站崗。
警展開封街大掃黃
警方調查，當天行政科共出動7名警員，從派出所調來支援的蔡姓、杜姓警員，穿便衣喬裝嫖客，壯碩的謝姓皮條客拉著2警說有新貨到。
3人隨即進入約5坪大的房間後，2警詢問：「怎麼算？」謝男回答：「30分鐘1500元。」隨即帶來3名泰國女子讓蔡、杜挑選。蔡、杜立刻表明警察身分，由杜控制謝男，蔡則將鐵門關上，沒想到謝男呼救並抗拒扭打，謝男同夥趕來破壞鐵門營救，雙方激烈扭打，蔡、杜慘遭對方以鐵椅、棍棒攻擊，造成頭、手都受傷，混戰中忍痛突圍，逃出私娼寮呼救。
在約30~50公尺外監控的其他員警見狀趕往支援，逮捕3名泰女及嫖客2人，但謝男與同夥已趁亂逃離；頭部和四肢多處挫瘀傷的蔡、杜被送醫包紮，傷勢無礙。
謝男昨天到案後辯稱，不知2人是便衣警察，只是不滿生意做不成，一時情急，32歲賴姓男子坦承持鐵椅、20歲黃姓男子坦承持木棍，與謝男一起毆人，但供稱不知是警察執勤，以為有人鬧事，另一名柳姓男子否認打人，辯稱只是找謝男等人喝酒。警方依妨害風化及妨害公務罪嫌送辦。
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